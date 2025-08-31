Disneyland celebra Semana Mundial de las Princesas con las voces legendarias de los personajes; ¿cómo fue la presentación?

Disney celebró la Semana Mundial de las Princesas del 23 al 31 de agosto en el Parque Disneyland en California, Estados Unidos.

Este evento tiene el objetivo de brindar convivencias especiales y únicas a todos los asistentes, así como celebrar la trascendencia de estos personajes en la cultura pop y en la vida de millones de personas, combinando el poder de la música, la magia y el espíritu peculiar de cada una de las emblemáticas princesas de Disney.

Esta ocasión fue la primera vez que las 13 princesas de Disney se reunieron para un espectáculo, con el gran debut de Raya tanto en Disneyland, como en Disneyland Paris.

¿Qué invitadas especiales fueron al evento?

La Semana Mundial de las Princesas estuvo llena de sorpresas para los afortunados que se encontraban en los parques, entre ellas una presentación especial con las legendarias voces que dieron vida a Tiana, Moana, Ariel y Bella.

A través de la plataforma de contenido, TikTok, el usuario "@Disway800" compartió una serie de videos en los que se ven más detalles de este icónico encuentro.

Entre ellos se encuentra un fragmento de la presentación en la que participaron Jodi Benson, la voz de Ariel; Paige O'Hara, voz de la princesa Bella: Auli'i Cravalho, quien dio vida a Moana; y Anika Noni Rose, voz de la princesa Tiana.

Este espectáculo estuvo acompañado de las 13 princesas de Disney, quienes bailaron y posaron durante la presentación al ritmo del especial arreglo musical, que combinó fragmentos de las 4 canciones de las princesas mencionadas.

Otras de las importantes voces en la historia de princesas y películas de Disney que estuvieron presentes fueron Susan Egan, quien en inglés dio vida a Meg de Hércules; y Ginnifer Goodwin, actriz que interpretó a Blancanieves en la aclamada serie Once Upon a Time.

