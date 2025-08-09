Disney Jr anuncia estrenos de 2025 hasta 2027; ¿cuáles son las series y películas que llegarán a la pantalla?

El canal de televisión para niños, Disney Jr. -cuya programación completa está disponible en México a través de la plataforma de streaming Disney Plus-, anunció la programación de estrenos para lo que resta del 2025, el 2026 y hasta el 2027.

Disney Jr. es un es una marca de The Walt Disney Company, y se enfoca exclusivamente en programación animada y de acción en vivo diseñada para audiencias de 2 a 7 años.

El presidente de Disney Branded Television, Ayo Davis, dijo en un evento especial en Anaheim: "Nuestros programas suelen ser la primera conexión de los niños con el mundo de Disney, dando origen a las canciones que cantan, los personajes que adoran y las aventuras que desean vivir una y otra vez. Los anuncios de hoy refuerzan ese liderazgo, ampliando los mundos que los niños ya adoran y presentando nuevas historias multiplataforma que cautivarán a la próxima generación".

El contenido de Disney Jr. está disponible a través de Disney Plus en México. Foto: Canva

¿Qué estrenos habrá de 2025 a 2027 en Disney Jr.?

La lista de estrenos fue difundida a través de los perfiles oficiales de Disney Jr. en redes sociales y cuenta con muchos títulos que ya emocionan a las audiencias.

Los estrenos más destacados incluyen:

" Cars: Lightning Racers ", una serie inspirada en las películas de Pixar que llegará en 2027.

", una serie inspirada en las películas de que llegará en 2027. Dos nuevas temporadas de " La Casa de Mickey Mouse ", serie que debutó el 22 de julio en Disney+ .

", serie que debutó el 22 de julio en . "Avengers: Mightiest Friends", una nueva serie inspirada en el universo de Marvel, que llegará en 2027.

La serie animada "Avengers: Mightiest Friends", se estrenará en Disney Jr. en 2027. Foto: Disney Jr.

Otros estrenos son:

- "Spidey y Iron Man: ¡Los Vengadores se unen!", que se estrena el 16 de octubre de este año.

- "La Princesa Sofía: Magia Real", nueva serie que llegará en 2026.

- "Mickey and Minnie's Holiday Songs: Halloween", cortos de stop-motion que llegará en octubre de 2025.

"Mickey and Minnie's Holiday Songs: Christmas", cortos de stop-motion navideños que se estrenan en diciembre de 2025.

- "Hey A.J.!", serie prevista para 2026.

- "Ariel: The Little Mermaid", un especial de 22 minutos que se estrenará por Disney Jr. y Disney+ el 22 de agosto de 2025.

- "Star Wars: Young Yedi Adventures", la serie regresa con una tercera temporada este otoño.

- "Firebuds", la tercera temporada se estrena en otoño de este año.

- "Super Kitties", esta serie también regresa con una tercera temporada en otoño de este año.

Ah, the Disney Jr. 2025-2027 slate, our favorite channel 📺 What are you most excited for?



🎥: Pixar's Cars: Lightning Racers, Marvel Avengers Mightiest Friends, Spidey and Iron Man: Avengers Team Up!, Mickey Mouse Clubhouse+, Pupstruction, Firebuds, Hey A.J, Firebuds, Mickey &… pic.twitter.com/jCoqlCqmtI — Disney Jr. (@DisneyJr) August 8, 2025

