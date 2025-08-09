Disney Jr anuncia estrenos de 2025 hasta 2027; ¿cuáles son las series y películas que llegarán a la pantalla?

Más Información
El canal de televisión para niños, Disney Jr. -cuya programación completa está disponible en México a través de la plataforma de streaming Disney Plus-, anunció la programación de estrenos para lo que resta del 2025, el 2026 y hasta el 2027.
Disney Jr. es un es una marca de The Walt Disney Company, y se enfoca exclusivamente en programación animada y de acción en vivo diseñada para audiencias de 2 a 7 años.
El presidente de Disney Branded Television, Ayo Davis, dijo en un evento especial en Anaheim: "Nuestros programas suelen ser la primera conexión de los niños con el mundo de Disney, dando origen a las canciones que cantan, los personajes que adoran y las aventuras que desean vivir una y otra vez. Los anuncios de hoy refuerzan ese liderazgo, ampliando los mundos que los niños ya adoran y presentando nuevas historias multiplataforma que cautivarán a la próxima generación".
¿Qué estrenos habrá de 2025 a 2027 en Disney Jr.?
La lista de estrenos fue difundida a través de los perfiles oficiales de Disney Jr. en redes sociales y cuenta con muchos títulos que ya emocionan a las audiencias.
Los estrenos más destacados incluyen:
- "Cars: Lightning Racers", una serie inspirada en las películas de Pixar que llegará en 2027.
- Dos nuevas temporadas de "La Casa de Mickey Mouse", serie que debutó el 22 de julio en Disney+.
- "Avengers: Mightiest Friends", una nueva serie inspirada en el universo de Marvel, que llegará en 2027.
Otros estrenos son:
- "Spidey y Iron Man: ¡Los Vengadores se unen!", que se estrena el 16 de octubre de este año.
- "La Princesa Sofía: Magia Real", nueva serie que llegará en 2026.
- "Mickey and Minnie's Holiday Songs: Halloween", cortos de stop-motion que llegará en octubre de 2025.
"Mickey and Minnie's Holiday Songs: Christmas", cortos de stop-motion navideños que se estrenan en diciembre de 2025.
- "Hey A.J.!", serie prevista para 2026.
- "Ariel: The Little Mermaid", un especial de 22 minutos que se estrenará por Disney Jr. y Disney+ el 22 de agosto de 2025.
- "Star Wars: Young Yedi Adventures", la serie regresa con una tercera temporada este otoño.
- "Firebuds", la tercera temporada se estrena en otoño de este año.
- "Super Kitties", esta serie también regresa con una tercera temporada en otoño de este año.
