Día del Gato 2026: ¿cuáles son los beneficios en la salud de tener un gato?; conoce los detalles

Este viernes 20 de febrero se festeja el Día Internacional del Gato, ese enigmático peludo que parece guardar un millón de misterios en su mirada felina. La fecha tiene el objetivo de rendir homenaje a aquellos michis que han conquistado el hogar y el corazón de sus dueños con su carácter espontáneo.

Si bien es cierto que existen tres fechas oficiales para celebrar a los felinos, la elección de esta fecha en particular se relaciona con Socks, un gato que vivió en la Casa Blanca y que se convirtió en un símbolo de la conexión especial que estos seres pueden tener con sus compañeros humanos.

Tras fallecer un 20 de febrero de 2009, asociaciones defensoras de animales promovieron esta fecha para recordar su memoria y recordar la importancia del cuidado responsable, así como una forma de promover la adopción y recalcar la importancia de frenar el maltrato animal y disminuir los abandonos de mascotas.

Conocer la conducta de tu gato es importante. Foto: Freepik

Beneficios de tener un michi: esto dice la ciencia

Más allá de su personalidad voluble y tierna, los gatos ofrecen beneficios comprobados para la salud tanto física como mental y emocional de quienes conviven todos los días con ellos, influyendo directamente en el bienestar personal y el mejoramiento de la calidad de vida.

De acuerdo con la Dra, Claudia Edwards, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algunos de los beneficios más destacables de tener un felino doméstico en tu hogar son los siguientes:

Reduce el estrés y la ansiedad: además de brindar calma, relajación y alivio al acariciarlos, los gatos pueden disminuir el nivel de cortisol en el cuerpo humano y aumentar la oxitocina, siendo cada vez más utilizados en países como Japón, Polonia y Bélgica para brindar asistencia terapéutica en entornos abrumadores y de alta tensión.

Ayuda al bienestar mental: los gatos bien entrenados y adaptados a su ambiente pueden beneficiar a aliviar diversos trastornos mentales, como la depresión. Además, sirven de apoyo para niños con autismo o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

En México, los animales de compañía forman parte esencial de la vida cotidiana. De acuerdo con datos del Inegi, al menos siete de cada diez hogares en el país cuentan con una mascota. Foto: Camila Ayala/ Cuartoscuro

Brinda apoyo emocional : la compañía de un gato ayuda a minimizar los sentimientos negativos y mejorar el estado de ánimo , además de reducir la soledad al convertirse en un confidente y amigo incondicional.

Cuidado y limpieza: por naturaleza los gatos son muy higiénicos, se acicalan solos y aprenden a utilizar el arenero. Además, tienen la capacidad de adaptarse a cualquier sitio gracias a su carácter independiente.

Refuerza el sistema inmunológico: existen menos posibilidades de desarrollar enfermedades infecciosas y respiratorias, como las alergias y el asma, mejorando la tolerancia inmunológica.

El poder del ronroneo: más que un compañero de vida

De acuerdo con el Hospital Veterinario de Rutherford, el ronroneo que emiten los gatos puede beneficiar al sistema cardiovascular, además de generar una sensación tranquilizante. La vibración rítmica de este sonido ayuda a reducir la presión arterial, disminuyendo el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

La profesora Claudia Edwards afirma que el ronroneo también puede favorecer a la curación ósea y de tejidos, disminuyendo la inflamación, mejorando la movilidad articular y reduciendo los dolores musculares gracias a que las vibraciones emitidas liberan óxido nítrico.

Los gatos ofrecen múltiples beneficios para la salud física y emocional de los niños. Fuente: Freepik

