Detienen al líder de ‘Los Estúpidos’; internautas desatan ola de memes y no perdonan

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó el pasado viernes 22 de agosto, que fue aprehendido Luis Alberto “N”, alias “El Estúpido”, señalado como el líder de la organización delictiva llamada "", que opera al sur de la capital.

Luis Alberto "N" se encuentra bajo custodia por su presunta participación en el delito de secuestro agravado. De acuerdo con la investigación, en julio del 2020, Luis Alberto "N", junto con otro sujeto, habrían bajado con violencia a un hombre a bordo de un taxi, para privarlo de la libertad por aproximadamente tres horas.

El sospechoso fue detenido en la colonia Santa Úrsula Xitla, de la alcaldía Tlalpan y posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez de control definirá su situación jurídica.

Detienen a líder de “Los Estúpidos” por secuestro agravado; grupo delictivo operaba en el sur de CDMX. Foto: Especial
Usuarios desatan ola de memes tras la aprehensión de Luis Alberto "N"

La noticia de la aprehensión de Luis Alberto "N", alias "El Estúpido", ha generado miles de reacciones entre los internautas en plataformas digitales.

Memes de la detención de Luis Alberto "N", alias "El Estúpido". Foto: X
Los usuarios han celebrado la detención del hombre y han integrado un poco de humor a la situación.

Memes de la detención de Luis Alberto "N", alias "El Estúpido". Foto: X
Diversos usuarios han expresado que pensaron que la aprehensión se trataba del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Memes de la detención de Luis Alberto "N", alias "El Estúpido". Foto: X
La publicación hecha en X por el periodista Carlos Jiménez no ha dejado de generar decenas de burlas por el alias de la persona detenida y el nombre del grupo delictivo.

Algunos usuarios han puesto en duda el proceso de juzgamiento de las autoridades.

Memes de la detención de Luis Alberto "N", alias "El Estúpido". Foto: X
Con información de Redacción EL UNIVERSAL.

