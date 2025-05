Detienen a Alex Marín; estas son las polémicas en las que se ha visto envuelto el "zar" del porno mexicano

El productor de contenido para adultos, Alex Marín, generó gran atención en redes sociales luego de ser detenido en Puerto Vallarta, Jalisco.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, su detención responde a una investigación en curso por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas y explotación sexual en perjuicio de una menor de 16 años.

Quiero compartirles una detención muy importante que realizó la @FiscaliaJal: acaban de detener en #PuertoVallarta a un productor de películas pornográficas, quien fue denunciado por trata de personas y explotación sexual en contra de una menor de 16 años de edad.



Sin embargo, esta no es la primera vez que su nombre se ha visto envuelto en una polémica, pues a lo largo de los últimos años ha estado involucrado en varios incidentes que han generado repercusiones legales y mediáticas.

Polémicas en las que se ha visto envuelto Alex Marín

Una de las polémicas más destacadas ocurrió en 2018, cuando se difundió un video grabado en el Cañón del Sumidero, Chiapas, en el que aparece filmando contenido explícito.

Este acto fue calificado por autoridades estatales como inapropiado para la conservación del sitio y perjudicial para la imagen turística del estado.

Ese mismo año, fue detenido en Sinaloa tras registrar otro contenido audiovisual en la vía pública, lo cual provocó sanciones por infringir normas locales sobre espacios públicos. En ambos casos, las acciones fueron objeto de procesos administrativos y judiciales.

Sin embargo no fueron las únicas, ya que en 2024, su nombre volvió a figurar en medios tras anunciarse su separación legal de Mía Marín, quien había sido su esposa y colaboradora profesional.

Alex Marín y Mía Marín. Foto: Redes sociales

Durante entrevistas, Mía declaró haber enfrentado situaciones de control y desigualdad, además de señalar posibles fraudes cometidos por Alex en perjuicio de ella y otras mujeres con quienes mantenía relaciones laborales.

Otra polémica en la que se vio envuelto fue en septiembre del mismo año, ya que fue captado en una confrontación física con un transeúnte en Guadalajara.

Cabe recalcar que este incidente, registrado en video por testigos, fue justificado por Marín como un acto de defensa personal ante supuestas agresiones verbales.

“Llegó un fan y de repente me empezó a decir cosas muy obscenas [...] Yo me saqué de onda y me bajé del auto y fui en contra de él”, expresó en aquella ocasión.

