Caso Alex Marín: Mia Marín, exesposa del productor, lo acusa de fraude millonario; esto dijo

El productor de contenido para adultos, Alex Marín, se convirtió en tendencia en redes sociales tras ser detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas y explotación sexual en contra de una menor de 16 años.

Detienen a Alex Marín, productor de pornografía en México (28/05/2025). Foto: Especial

La noticia fue confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien informó del hecho a través de su cuenta oficial en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Lee también: Detienen a Alex Marín; éstas han sido sus novias más populares del “zar” del porno mexicano

Acusaciones por fraude y amenazas: Mía Marín rompe el silencio

Tras la detención de Marín, se difundió una entrevista realizada por el creador de contenido Alejandro Villa Nuevas a la actriz Mía Marín, exesposa del productor, cuyo nombre legal es Yamileth Guadalupe. En dicho espacio, la también creadora de contenido expuso que Alejandro N. habría incurrido en actos de fraude en su contra y en contra de otras mujeres con quienes colaboraba profesionalmente.

Alex Marín fue detenido en Puerto Vallarta el pasado 28 de mayo. Foto: Redes Sociales

De acuerdo con el testimonio de Mía, las ganancias generadas por la producción de material para adultos eran controladas exclusivamente por el productor, quien, según ella, nunca realizó una distribución justa de los ingresos.

"Realmente nos estaba robando, realmente nos estaba utilizando. Nadamás nos utilizaba para imagen de él, porque nosotras no obteníamos ningun beneficio (...) A todas nos robó. Llegaron a mis oídos (...) A Yamileth le robó más de un millón, a Giselle le robó más de dos millones, y no se diga a mí todo lo que me robó. A la fecha, no he recibido un peso del divorcio de lo que se ganaba porque todo se lo quedó", agregó.

Además, señaló que durante el proceso de separación legal decidió no presentar reclamos patrimoniales con la intención de mantener un divorcio sin conflictos. No obstante, aseguró que el productor incumplió acuerdos previos y retuvo bienes que le correspondían.

"Se había llegado a un acuerdo de que ciertas cosas me las iba a dar, no me ha dado nada, y todavía me siguió peleando ciertas cosas (...) aunque muchas personas me digan que tengo que soltar, la verdad yo ya lo solté, pero también voy a alegar lo que es mío, lo que trabajé. Se me hace justo recibir lo que me pertenece", mencionó.

Lee también: Alex Marín: Esta fue su última publicación en Instagram antes de ser detenido; presumía fiestas y grandes lujos

También reveló que fue objeto de amenazas al intentar recuperar su parte del patrimonio.

“No amiga, no te corresponde nada corazón. Tú dejaste la casa, sale y ya te dije que no dejes que te metan ideas porque me voy a encab (...) ¿Quieres que vaya a Monterrey y te haga un desmadre? Tú dime y graba la conversación si quieres, así que conmigo no se juega, mija, porque voy y te hago un desmadre. ¿Le quieres calar?, le calamos. Como usted me diga”, se escucha en una grabación difundida por ésta.

También te interesará:

Detienen a Alex Marín; ¿de cuánto es la sentencia por trata de personas y explotación sexual en Jalisco?

¿Quién es Alex Marín?; El "zar" del porno mexicano, detenido en Puerto Vallarta

Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy, 28 de mayo?; entérate aquí

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv