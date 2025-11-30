Descubre los requisitos y pasos para acceder al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en diciembre

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continuará en diciembre con la apertura de nuevas postulaciones dirigidas a jóvenes que buscan integrarse a un espacio de capacitación laboral.

Este apoyo, que otorga una beca mensual de 8 mil 480.17 pesos y seguro médico por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), está diseñado para impulsar el desarrollo profesional de quienes no estudian ni trabajan.

La modalidad de inscripción es totalmente digital y solo requiere una conexión a internet y la Clave Única de Registro de Población.

El programa acaba de abrir un nuevo periodo de postulaciones. Foto: Especial

Cómo realizar el registro durante diciembre

El proceso oficial comenzará el primero de diciembre, día en que la plataforma habilitará nuevas postulaciones. Aunque el registro técnico está disponible todo el año, las etapas de incorporación se abren de manera periódica, por lo que esta ventana se convierte en una oportunidad relevante para los interesados.

El procedimiento se realiza en el sitio oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro. Una vez dentro, deberás seleccionar la opción Regístrate como Aprendiz y generar un folio. Posteriormente se solicita información personal (CURP, correo electrónico, teléfono, código postal y estado). Tras completar este paso, llegará al correo una contraseña provisional que deberá sustituirse por una clave personal.

Para validar la identidad se debe cargar una serie de fotografías, entre ellas una imagen del rostro sosteniendo la identificación oficial, así como capturas por ambos lados del documento y del comprobante de domicilio con una vigencia máxima de tres meses. Enseguida, el sistema solicitará ubicar tu domicilio exacto en un mapa interactivo. Después solo resta descargar la Carta Compromiso y finalizar el registro.

Una vez que las postulaciones estén disponibles, los aspirantes podrán revisar las opciones de centros de trabajo en su municipio y seleccionar aquella que mejor se adapte a su perfil o trayectoria deseada.

Así puedes obtener tu certificado de competencias laborales al finalizar tu periodo dentro del programa. Foto: Programas para el bienestar

Requisitos, beneficios y proceso en caso de rechazo

Para formar parte del programa es indispensable tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni trabajando y contar con identificación oficial, CURP e información de domicilio reciente.

Los beneficiarios reciben durante su capacitación el apoyo mensual depositado directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar, así como el respaldo médico otorgado por el IMSS durante su estancia en el centro asignado.

Una vez que se realice la postulación, el centro de trabajo dispondrá de un lapso de tres días naturales para establecer contacto. En caso de no ser aceptado, el sistema libera automáticamente al aspirante para que pueda iniciar una nueva postulación. Este proceso está sujeto a la disponibilidad en cada municipio, por lo que se recomienda revisar periódicamente la plataforma para conocer las vacantes activas.

Con esta nueva etapa de postulaciones, Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene como uno de los programas sociales más relevantes en materia de capacitación laboral para la juventud mexicana, especialmente en un cierre de año donde la demanda suele incrementar.

