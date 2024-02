Denuncian a Bellakath por “amenazar” a su extrabajadora; "me decía tú te vas a quedar callada"

El nombre de Bellakath, cantante mexicana del género urbano, se encuentra en tendencia en las redes sociales.

Y es que recientemente salió a la luz una entrevista que tuvo una mujer, quien dijo ser su extrabajadora, con el periodista Gustavo Adolfo Infante, donde reveló que presuntamente recibió malos tratos y hasta amenazas por parte de la intérprete de “Gatita”, al grado de demandarla penalmente.

De acuerdo con Betzel Chávez, ésta comenzó a trabajar junto a la cantante cuando apenas comenzaba a despegar su carrera musical, por lo que le mencionó que le colocaría algunas extensiones de pelo natural a cambio de que promocionara su trabajo en redes sociales.

"Esto empezó más o menos por el 2019 cuando yo apenas iniciaba con éste mundo de las extensiones, ella y yo teníamos una amistad. A la confianza que yo le tenía decidí aplicarle extensiones, ella apenas intentaba como que ser famosa pero llegamos a un acuerdo de que iba a ser intercambio por menciones, por publicidad; menciones que realmente fueron como dos, se desatendió de ese acuerdo que teníamos y tampoco las quiso pagar", expresó.

Asimismo, también reveló que presuntamente no ha sido la única que ha salido defraudada por parte de Bellakath, pues recalcó que otra extensionista sufrió la misma situación que ella con la cantante.

“No soy la única extensionista a la que defraudó, a la que le debe, hay otra extensionista muy reconocida en redes sociales que el año pasado le colocó extensiones, no solamente a ella, a su mamá y su hermana, y tampoco le pagó, tampoco le hizo menciones”, agregó.

Bellakath. Foto: Facebook

Denuncian a Bellakath por "amenzar" a su extrabajadora

Por su parte, la mujer dijo que al volverse famosa, Bellakath comenzó a tratarla mal, pues recalcó que hasta llegó a “obligarla” a trabajar embarazada y bajo la lluvia.

"La apoyé en varias ocasiones para el servicio de maquillaje, para ella y para las personas que iban a salir en sus videos musicales, se le apoyó también con extensiones no nada más a ella, también a su hermana. Me tenía a altas horas de la madrugada atendiéndola, incluso bajo la lluvia, embarazada", puntualizó.

También, declaró que recibió varias amenazas por parte de ésta, por lo que decidió levantar una demanda penal en su contra.

"Me empezó a amenazar, me decía: 'tú te vas a quedar callada, yo tengo el poder, los medios y si no quieres que destruya tu negocio y familia entonces quédate callada porque no te voy a pagar'. Ella amenaza con hacerme daño, dijo que la forma de evidenciarme era poniendo mandas con mi cara, dirección. No quiere que esto salga a la luz". puntualizó.

