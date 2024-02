¿Quién es Ary Tenorio, la novia de Luisito Comunica que arremetió contra su ex Cynthia Velázquez?

Después de 5 años, la influencer Cinthya Velázquez, mejor conocida en las redes sociales como “Lenguas de Gato” dio a conocer por medio de una entrevista que le realizó el youtuber, “UnTalFredo”, el motivo por el que terminó su relación con Luisito Comunica.

En el podcast titulado "CHISME LENGUAS DE GATO: MI HISTORIA DE VIDA", la joven de 28 años reveló que fue ella quien terminó con el youtuber tras varios años de relación, esto luego de que regresara de un viaje y encontrara sus cosas “movidas”, en el lugar donde ambos vivían.

“Le estuve preguntando por qué están mis cosas escondidas, y él me dijo una cosa que hasta la fecha no le creo, dijo ‘las escondí para ver cómo se sentía no estar contigo’. Él y yo ya estábamos medio con un pie fuera de la relación los últimos 6 meses. Yo le dije, yo sé que tú metiste a alguien aquí en la casa”, detalló; sin embargo, el influencer no negó nada.

Tras estas declaraciones, algunos usuarios comenzaron a atacar Ary Tenorio, actual pareja de Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del creador de contenido, pues mencionaron que ella fue la tercera en discordia en su relación; por lo que éste no se quedó callado y decidió salir en su defensa.

“Sólo dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, lo he confirmado con evidencias y me lo han confirmado amistades mutuas. Nada de esto jamás lo toqué porque para qué si ya está en el pasado, ya fue ya tiene cinco años. Yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé ella qué está buscando, pero sí se acepta que palomitas santas no hay ni de este lado ni de aquel. Ary no tiene nada que ver con esto. Ella llegó a mi vida meses después”. aseguró en sus redes sociales.

Aunado a ello, Ary también utilizó sus redes sociales para desmentir a Cinthya, donde también mencionó que conoció al youtuber meses después de que ellos terminaran su relación.

“Me está lloviendo muchísimo hate otra vez por algo que yo no tengo nada que ver, solo que ahora me están poniendo la etiqueta de ‘la amante’. Y siempre me quedo callada porque la verdad es que a mi estas cosas me parecen muy bajas y no me presto para esto, pero hasta aquí llegó. Luis y yo nos conocimos a finales del 2019, nos conocimos, o sea “hola, mucho gusto, soy Ary. Soy Luis”. Que empezamos a salir fue mucho después, y ellos terminaron en junio del 2019. Básicamente lo que te estoy queriendo decir es, lo que no es de tu año, que no te haga daño”, expresó.

¿Quién es Ary Tenorio, actual novia de Luisito Comunica?

Arianny Tenorio, mejor conocida como “Arisita” es una modelo, influencer y empresaria.

Aunque actualmente reside en la Ciudad de México, es originaria de Anzoátegui, Venezuela.

La joven de 28 años vivió un tiempo en Barcelona con su hermana mayor, donde estudió ingeniería en petróleo, al mismo tiempo trabajaba como vendedora en una tienda de accesorios.

Ary Tenorio. Foto: Instagram/ @arianny.tenorio

Desde joven quería ser modelo, por lo que decidió pausar sus estudios para concursar en Miss Anzoátegui.

Tras ganar este certamen de belleza, uno de sus amigos en México la invitó a trabajar en tierras aztecas, por lo que viajó a la CDMX, con solo 70 dólares en la mano.

Ary ha trabajado como extra en algunas series y novelas; así como en un video de J Balvin, además de ser edecán.

Hace 3 años decidió abrir su canal de YouTube, donde respondió 100 cosas sobre ella.

Actualmente es novia de Luisito Comunica Luisito, con quien ha catapultado en las redes sociales por varios viajes que han realizado juntos.

Es dueña de “Glowa”, negocio de pulseras y brazaletes artesanales que antes se llamaba “OLA JOYAS by ARY”.

Luisito Comunica y su novia Ary Tenorio. Foto: Instagram





