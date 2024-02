¿Quién es Cinthya Velázquez, exnovia de Luisito Comunica, que reveló razones de ruptura?

El nombre de Cinthya Velázquez ha estado en tendencias las últimas horas, luego de dar su versión del por qué terminó su relación con el youtuber Luisito Comunica, afirmando que él había metido a alguien a su casa cuando ella estaba de viaje.

Por medio del podcasts “UnTalFredo”, la también llamada “Lenguas de Gato” dio a conocer cómo era su relación con Luisito antes de que finalizara su relación.

“Al principio, todo era muy de equipo, creo que fue hasta que se volvió muy grande su crew que se empezó a volver medio turbio, toda la cosa de hacer mucho dinero de manera rápida”.

Aunado a ello, la joven relató cómo fue el momento cuando regresó de un viaje y notó que sus cosas estaban “movidas”. “Le estuve preguntando por qué están mis cosas escondidas, y él me dijo una cosa que hasta la fecha no le creo, dijo ‘las escondí para ver cómo se sentía no estar contigo’. Él y yo ya estábamos medio con un pie fuera de la relación los últimos 6 meses”.

“Yo le dije, yo sé que tú metiste a alguien aquí en la casa”, detalló; sin embargo, el influencer no negó nada.

¿Quién es Cinthya Velázquez, exnovia de Luisito Comunica?

Cinthya Velázquez, también conocida como “La Chule” o "Lenguas de Gato", es una personalidad mexicana con una trayectoria diversa en el mundo de la redes sociales.

Cuenta con un canal de YouTube llamado "Lenguas de Gato" donde comparte contenido sobre viajes, estilo de vida, belleza y experiencias personales.

Asimismo, tiene una amplia presencia en redes sociales como Instagram y TikTok, donde acumula millones de seguidores.

Cinthya Velázquez y Luisito se conocieron en un antro de la Ciudad de México y tiempo después se hicieron novios. “Al principio todo estuvo muy chido. Era el primer novio que no era un wey que me llevaba todos los años de la vida, era alguien bonachón, era alguien que me hacía reír”.

En el año 2019 se separó del influencer, luego de mantener una relación por 5 años.

