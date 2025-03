Del desaire de AMLO a las flores de Sheibaum; Lubasha llegó a México cumpliendo un sueño

La tiktoker conocida como Lubasha, quien es originaria de Siberia, Rusia, llegó a México en 2022 con la intención de conocer un nuevo país y explorar una cultura distinta; sin embargo, lo que comenzó como una visita de turismo, pronto se transformó en una nueva vida.

A través de las redes sociales - especialmente TikTok- se fue ganando el cariño de miles de seguidores mientras compartía su experiencia de adaptación a la vida en México, con un enfoque en las diferencias culturales entre su país natal y el país que ahora considera su hogar.

El inicio de su búsqueda por la residencia en México

En entrevista con EL UNIVERSAL, la creadora de contenido mencionó que su historia con el gobierno mexicano comenzó cuando se encontraba en una situación complicada: su permiso de estancia en el país se había vencido. A pesar de haber llegado a México con la idea de quedarse, nunca imaginó que su proceso migratorio sería tan complejo.

Al principio, la joven rusa no sabía qué pasos tomar. Sin embargo, tras varios meses en el país y sin respuesta clara de las autoridades migratorias, ésta decidió dar un paso audaz y recurrir a las redes sociales.

En 2023, grabó un video en el que solicitaba públicamente apoyo para regularizar su situación migratoria, pidiendo específicamente ayuda al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En el clip, Lubasha explicaba que su permiso ya se había vencido y que no sabía qué hacer para continuar viviendo en México legalmente.

"Subí el video pidiendo ayuda porque no sabía cómo resolver mi situación. Estaba ya varios meses sin permiso, y pensé que alguien podría orientarme", contó.

Tiktoker Lubasha. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Aunque la grabación se hizo viral, la respuesta que esperaba no llegó, reveló que nadie del gobierno atendió su solicitud directamente.

Frustrada pero decidida a encontrar una solución, se acercó a las autoridades migratorias en busca de alternativas. Fue entonces cuando le ofrecieron dos posibles caminos: solicitar asilo o casarse. Sin embargo, la joven no encontró una opción viable en ese momento, pues le explicaron que no podría regularizar su situación sin salir del país, lo cual complicaba aún más su perspectiva.

El giro en su historia: la intervención de Claudia Sheinbaum

Después de no recibir respuesta a su solicitud de ayuda a López Obrador, la joven rusa no se dio por vencida, ya que reveló al Gran Diario de México que tiempo después decidió grabar otro video, esta vez solicitando apoyo directamente a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, pues mencionó que con éste video esperaba que la Mandataria le hiciera caso, con la esperanza de que, como mujer, pudiera entender mejor su caso.

"Pensé que como mujer ella podría entender mi situación y ayudarme, así que decidí hacer otro video pidiendo su apoyo. Si no funcionaba, al menos habría intentado todo", comentó.

El giro que su vida dio fue asombroso: la presidenta mencionó su caso en su conferencia mañanera.

"Fue increíble. Nunca imaginé que algo así podría suceder. Ese momento fue un sueño hecho realidad para mí", agregó.

Gracias a la mención en la mañanera, las autoridades migratorias de la Ciudad de México se pusieron en contacto con Lubasha.

"Me mandaron mensaje y me dijeron que habían visto mi video en los medios y que querían ayudarme a resolver mi situación migratoria", relató.

Así fue como empezó un proceso en el que, finalmente, pudo regularizar su estancia en el país.

La tramitación de su residencia

El proceso de obtener su residencia no fue inmediato, pero tras la intervención del gobierno de Sheinbaum, Lubasha comenzó a recibir el apoyo necesario.

"Me invitaron a las oficinas de migración en Ciudad de México, donde hice las huellas dactilares, pagué la multa que tenía y firmé los documentos correspondientes. Todo fue muy claro y rápido después de la intervención", explicó.

Tiktoker Lubasha. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Gracias a este apoyo, pudo finalmente obtener su tarjeta de residencia, un logro que marcó un hito en su proceso migratorio.

"Ahora, tengo mi residencia y quiero que la gente entienda que no fue un proceso fácil. Muchas personas piensan que fue sencillo, pero no fue así. Llevé años luchando para conseguirlo. Sin embargo, también quiero que sepan que el gobierno mexicano tiene opciones y que, como yo, muchas personas pueden regularizar su situación", afirmó.

La influencia de las redes sociales y su mensaje para los mexicanos

A lo largo de su proceso migratorio, la tiktoker se ha convertido en una figura conocida en la plataforma china, donde comparte su experiencia y muestra las diferencias culturales entre Rusia y México.

"Nunca imaginé que las redes sociales serían la vía para lograr mi residencia, pero me ha funcionado", explicó.

A través de su contenido, Lubasha recalcó que ha logrado conectar con miles de seguidores que, al igual que ella, buscan conocer más sobre México y sus costumbres.

"Me encanta mostrarle al mundo lo que México tiene para ofrecer. La gente a veces tiene una visión equivocada del país, especialmente en Europa, donde muchos hablan mal de México. Pero yo siempre digo que México es un lugar lleno de oportunidades y que, si no te metes en problemas, nadie te va a hacer nada", afirmó.

Agradecimiento a Claudia Sheinbaum

Finalmente, agregó que si tuviera la oportunidad de hablar directamente con la presidenta de México, no dudaría en expresarle su gratitud.

"Le diría que es una excelente Presidenta, que muchas gracias por escuchar mi petición y por ayudar a los extranjeros como yo. No todas las presidentas hacen lo mismo, y eso se valora mucho", afirmó.

Tiktoker Lubasha. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Para Lubasha, Sheinbaum representa una líder que no solo se ocupa de los mexicanos, sino que también tiene en cuenta las necesidades de aquellos que llegan a México buscando un nuevo comienzo; por lo que no ocultó su admiración por ésta, no solo por haberla apoyado, sino también por su fortaleza y liderazgo.

"Claudia ha demostrado que tiene valor, especialmente cuando defendió a México ante los aranceles de Trump. Me parece admirable cómo ha logrado posicionar a México en el mundo", concluyó.

akv/aosr