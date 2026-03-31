Daredevil: Born Again en Disney Plus; ¿a qué hora ver el segundo episodio HOY, 31 de marzo?

La segunda temporada de Daredevil: Born Again se estreno el 24 de marzo en Disney+, consolidándose como una de las apuestas televisivas más relevantes de Marvel para 2026.

Tras un inicio de temporada que retoma la esencia del vigilante de Hell’s Kitchen, la audiencia aguarda la continuidad narrativa en este cierre de mes.

Daredevil no es sólo un superhéroe, es alguien que se equivoca, que sufre, que duda, dice Sana Amanat, productora ejecutiva de la serie. Foto: Disney+

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¿A qué hora ver el segundo episodio HOY, 31 de marzo?

De acuerdo con la cuenta verificada de @Daredevil en X (antes Twitter), este martes 31 de marzo no se liberará uno, sino que habrá "2 nuevos episodios ESTA NOCHE" (2 new episodes TONIGHT!) disponibles de manera simultánea.

La plataforma reúne un amplio catálogo de películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel, además de otras producciones originales disponibles para sus suscriptores.

La logística para este lanzamiento doble ha sido detallada minuciosamente en el anuncio oficial para evitar confusiones entre la audiencia global. Según la publicación de la cuenta @Daredevil, el estreno está programado para las 6:00 PM PT / 9:00 PM ET exclusivamente a través de la interfaz de Disney+.

Realizando la conversión técnica al horario de la Ciudad de México, esto significa que los episodios 2 y 3 estarán habilitados en el catálogo a partir de las 19:00 horas (Tiempo del Centro).

2 new episodes TONIGHT! Stream Marvel Television's #DaredevilBornAgain Season 2 at 6PM PT/9PM ET only on Disney+. pic.twitter.com/0krHXMxiPO — Daredevil (@Daredevil) March 31, 2026

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La segunda temporada de Daredevil: Born Again se encuentra disponible desde el 24 de marzo en Disney+, consolidándose como una de las apuestas televisivas más relevantes de Marvel para 2026. La plataforma reúne un amplio catálogo de películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel, además de otras producciones originales disponibles para sus suscriptores. Suscríbete aquí a Disney+ y no te pierdas el desarrollo de esta historia que redefine el futuro del vigilante de Hell's Kitchen.

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