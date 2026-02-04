CURP certificada 2026: ¿cómo obtenerla gratis?; conoce el paso a paso

Más Información
La CURP certificada se ha convertido en uno de los documentos más importantes para realizar trámites oficiales en México.
A diferencia de la versión tradicional, este formato está validado directamente con el Registro Civil, lo que garantiza que los datos personales sean auténticos, correctos y actualizados.
Gracias a esta verificación oficial, la CURP certificada ayuda a evitar errores que pueden provocar rechazos, retrasos o incluso la cancelación de trámites ante instituciones públicas y privadas.
¿Qué es la CURP certificada y para qué sirve?
La CURP certificada confirma información clave como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa, asegurando que coincidan con los registros oficiales del Estado mexicano.
Este documento es indispensable para realizar procesos como:
- Inscripción escolar
- Trámites ante el IMSS, ISSSTE o SAT
- Acceso a programas sociales
- Emisión de pasaporte mexicano
- Obtención o renovación de la credencial del INE
- Contrataciones laborales
Contar con una CURP certificada permite que los trámites sean más rápidos y reduce el riesgo de observaciones por inconsistencias en los datos.
¿Cómo obtener la CURP certificada?
La obtención de la CURP certificada gratis es un proceso sencillo y completamente en línea. El procedimiento es el siguiente:
- Ingresar al sitio oficial: https://www.gob.mx/curp/
- Elegir la opción de consulta con CURP o llenar el formulario con los datos personales.
- Completar el código de verificación y dar clic en “Buscar”.
- El sistema mostrará la CURP certificada, validada con el Registro Civil.
- Descargar o imprimir el documento oficial en formato PDF
¿La CURP certificada tiene costo?
El costo de la CURP certificada es de $0 pesos. La descarga del documento oficial en PDF es totalmente gratuita desde los portales oficiales del gobierno.
El archivo puede guardarse de manera digital o imprimirse sin realizar ningún pago.
