Más Información

CURP certificada 2026: ¿cómo obtenerla gratis?; conoce el paso a paso

CURP certificada 2026: ¿cómo obtenerla gratis?; conoce el paso a paso

¿Cada cuánto se debe bañar a un perro?; mitos y realidades sobre la higiene canina

¿Cada cuánto se debe bañar a un perro?; mitos y realidades sobre la higiene canina

Influenza H3N2 y temporada invernal; señales de alerta y síntomas más comunes

Influenza H3N2 y temporada invernal; señales de alerta y síntomas más comunes

¿Quién es Gabriela Ortiz?; la compositora de la UNAM que triunfó en los Grammy 2026

¿Quién es Gabriela Ortiz?; la compositora de la UNAM que triunfó en los Grammy 2026

No basta con enjuagar: la técnica eficaz para lavar un vaso; conoce cuándo reemplazarlo

No basta con enjuagar: la técnica eficaz para lavar un vaso; conoce cuándo reemplazarlo

La se ha convertido en uno de los documentos más importantes para realizar trámites oficiales en México.

A diferencia de la versión tradicional, este formato está validado directamente con el Registro Civil, lo que garantiza que los datos personales sean auténticos, correctos y actualizados.

¿Cómo es y cómo se descarga la CURP certificada?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
¿Cómo es y cómo se descarga la CURP certificada?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Gracias a esta verificación oficial, la CURP certificada ayuda a evitar errores que pueden provocar rechazos, retrasos o incluso la cancelación de trámites ante instituciones públicas y privadas.

Lee también:

¿Qué es la CURP certificada y para qué sirve?

La CURP certificada confirma información clave como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa, asegurando que coincidan con los registros oficiales del Estado mexicano.

Este documento es indispensable para realizar procesos como:

  • Inscripción escolar
  • Trámites ante el IMSS, ISSSTE o SAT
  • Acceso a programas sociales
  • Emisión de pasaporte mexicano
  • Obtención o renovación de la credencial del INE
  • Contrataciones laborales
CURP certificada 2026. Foto: especial
CURP certificada 2026. Foto: especial

Contar con una CURP certificada permite que los trámites sean más rápidos y reduce el riesgo de observaciones por inconsistencias en los datos.

¿Cómo obtener la CURP certificada?

La obtención de la CURP certificada gratis es un proceso sencillo y completamente en línea. El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar al sitio oficial: https://www.gob.mx/curp/
  • Elegir la opción de consulta con CURP o llenar el formulario con los datos personales.
  • Completar el código de verificación y dar clic en “Buscar”.
Así puedes obtener la CURP certificada. Foto: Captura de pantalla
Así puedes obtener la CURP certificada. Foto: Captura de pantalla
  • El sistema mostrará la CURP certificada, validada con el Registro Civil.
  • Descargar o imprimir el documento oficial en formato PDF

Lee también:

¿La CURP certificada tiene costo?

El costo de la CURP certificada es de $0 pesos. La descarga del documento oficial en PDF es totalmente gratuita desde los portales oficiales del gobierno.

El archivo puede guardarse de manera digital o imprimirse sin realizar ningún pago.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]