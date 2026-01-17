CURP Biométrica 2026: ¿dónde tramitarla en el Edomex?; evita largas filas

Tras la controversia generada por la implementación de datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población (CURP), este nuevo documento oficial de registro busca reforzar la seguridad de los ciudadanos en su base de datos y agilizar los trámites gubernamentales para reducir el riesgo del robo de identidad.

Ante las inquietudes generadas durante su prueba piloto el año pasado, se espera que este 2026 los mexicanos acudan a realizar este documento infalsificable que está integrado por una fotografía, escaneo de iris, huellas digitales y firma electrónica.

Nueva CURP Biométrica. Foto: Creada con IA

¿Dónde tramitar la CURP Biométrica en el Edomex?

A pesar de que en la CDMX suele tramitarse con cita previa, en el Estado de México se puede acudir directamente y solicitar la CURP Biométrica en cualquiera de la subdirecciones regionales del Registro Civil, los cuales se localizan en los municipios de Toluca, Texcoco,Tlalnepantla de Baz y Villa Guerrero:

Registro Civil de Toluca: Av. Cristóbal Colón 800, esquina con Eduardo Hernández Cházaro, Col. Ocho Cedros.

Av. Cristóbal Colón 800, esquina con Eduardo Hernández Cházaro, Col. Ocho Cedros. Registro Civil de Texcoco: Calle Manuel González 205, Colonia Centro.

Calle Manuel González 205, Colonia Centro. Registro Civil de Tlalnepantla de Baz: Av. Hidalgo 100, Unidad Habitacional La Romana, Centro de Servicios Administrativos “Vicente Guerrero”, Puerta C.

Av. Hidalgo 100, Unidad Habitacional La Romana, Centro de Servicios Administrativos “Vicente Guerrero”, Puerta C. Registro Civil de Villa Guerrero: Calle Independencia sin número, Colonia Centro.

Además, las autoridades mexiquenses pusieron a disposición módulos CURP, donde se especializan en resolver cualquier duda con este documento. El centro principal se encuentra en Toluca, calle Hernández Cházaro número 808, colonia Ocho Cedros.

CURP Biométrica. Foto: Imagen generada con IA

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la CURP Biométrica?

Al tramitar la CURP Biométrica es necesario presentar documentación básica para validar la identidad del solicitante.

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente como la credencial para votar o el pasaporte,

CURP certificada

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico activo para notificaciones.

