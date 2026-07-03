¿Y si sí? Grandes cosas suceden cuando México cree y, bajo esa idea, nace la nueva iniciativa de Cuidado con el Perro, una marca mexicana que entiende que el orgullo no comienza cuando se gana, sino mucho antes.

Más que una campaña inspirada en el futbol, “¡Cuidado con México!” sale a celebrar a las calles una actitud que forma parte del ADN de los mexicanos: emocionarse, creer e imaginar posibilidades.

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Cuidado con el Perro lleva la emoción de la fiesta futbolera a las calles

El futbol hace visible algo que México vive todos los días. Por ello, Cuidado con el Perro sale a las calles para convertir la emoción previa al partido en una celebración compartida con toda la afición.

En vísperas del tan ansiado encuentro México vs Inglaterra, la marca recorrerá algunos de los puntos con mayor ambiente futbolero en la Ciudad de México para sorprender a quienes celebran la emoción previa al silbatazo con regalos exclusivos y, sobre todo, una experiencia diseñada especialmente para los fanáticos del futbol.

Cuidado con el Perro se une a los festejos del futbol en CDMX. Foto: iStock

De 12:00 a 15:00 horas, Cuidado con el Perro se incorporará a la celebración en puntos clave de la fiesta futbolera en la CDMX. El viernes y sábado, la activación estará en Belisario Domínguez esquina con Allende, y en Hamburgo esquina con Amberes, en la colonia Juárez.

Por su parte, el domingo, día del partido, la experiencia “¡Cuidado con México!” estará en Havre, en la colonia Juárez, así como en los alrededores del Estadio Ciudad de México, acompañando a miles de aficionados que se reunirán para vivir el ambiente previo al encuentro.

¡Cuidado con México!, la campaña que celebra creer antes de ganar

“¡Cuidado con México!” es una propuesta que se inspira más allá del amor por el futbol. De acuerdo con la marca, la campaña nace de ese espíritu que está presente en todos los mexicanos: “ese que está en quien abre un negocio sin saber si funcionará, en quien toma dos camiones para llegar a la universidad, en quien vuelve a intentarlo después de perder o en quien nunca deja de imaginar que sí puede”.

La invitación está abierta para que toda la afición sea parte de esta celebración y siga la conversación a través de las redes sociales oficiales de la marca, compartiendo la pasión por la fiesta futbolera.

La marca de retail lanza una experiencia previo al partido México vs Inglaterra. Foto: Cortesía

Con esta campaña, Cuidado con el Perro busca reafirmar su capacidad para conectar con las nuevas generaciones a través de iniciativas que trascienden el retail para formar parte de la conversación cultural del momento, sumándose al optimismo de México.

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