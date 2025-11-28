Más Información

Black Friday 2025: estas son las recomendaciones de la Profeco para realizar compras seguras

Black Friday 2025: estas son las recomendaciones de la Profeco para realizar compras seguras

¿Cuándo ver el episodio 6 de It: Welcome to Derry? Consulta aquí la fecha exacta

¿Cuándo ver el episodio 6 de It: Welcome to Derry? Consulta aquí la fecha exacta

Con "It: Welcome to Derry", HBO lanza épico troleo a Netflix tras estreno de Stanger Things 5

Con "It: Welcome to Derry", HBO lanza épico troleo a Netflix tras estreno de Stanger Things 5

Stranger Things 5: ¿cuándo se estrena el volumen 2 en Netflix? Conoce aquí la fecha exacta

Stranger Things 5: ¿cuándo se estrena el volumen 2 en Netflix? Conoce aquí la fecha exacta

Black Friday 2025: así puedes verificar si un sitio es seguro para comprar en línea y evitar caer en estafas

Black Friday 2025: así puedes verificar si un sitio es seguro para comprar en línea y evitar caer en estafas

La nueva serie de HBO Max "", ha generado gran expectativa, dejando a muchos fanáticos en suspenso, intriga y ansiosos por ver más episodios de esta serie.

Esta serie se adentra en el universo creado por Stephen King y desarrollado por Andy Muschietti situado en Derry, un pueblo embrujado, en los años 1960. Se centra específicamente en los orígenes del legendario y terrorífico payaso Pennywise.

HBO Max, a través de su plataforma de streaming, revela un episodio por semana todos los domingos, por lo que en esta ocasión te contamos cuándo será el próximo estreno.

Phil Malkin, Susie Malkin, Lilly Bainbridge y Teddy Uris, personajes de "It: welcome to Derry", serie de MAX. Foto: IMDb
Phil Malkin, Susie Malkin, Lilly Bainbridge y Teddy Uris, personajes de "It: welcome to Derry", serie de MAX. Foto: IMDb

Lee también

¿Cuándo ver el episodio 6 de It: Welcome to Derry?

El estreno del sexto capítulo de It: Welcome to Derry llegará a la plataforma de streaming el 30 de noviembre, a las 20:00 horas, tal y como está establecido en su programación.

Hasta ahora, el Capítulo 5 marca el regreso del payaso Bill Skarsgård como Pennywise, donde el grupo de niños y soldados son llevados a la icónica casa de Neibolt Street, que es un punto de acceso a la alcantarilla.

En este escondite es donde se encuentra It, el cual atrae a los personajes con alucinaciones con miembros familiares para generar confianza y poder atacarlos.

Finalmente, la operación del ejército fracasa, terminando con la partida del soldado Hallorann quien deberá adaptarse a sus nuevas habilidades psíquicas que obtuvo dentro de la alcantarilla, conectándolo con su pasado y el "resplandor".

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]