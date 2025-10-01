¿Cuáles son los requisitos para postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Este 1 de octubre inicia una nueva etapa en el calendario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que se abre el periodo de postulaciones, donde los perfiles de los solicitantes, podrán ponerse en contacto con los centros de trabajo que se encuentren afiliados al sistema de capacitaciones.

Jóvenes Construyendo el Futuro es una de las iniciativas creadas para las personas de 18 a 29 años que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo; brinda capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses, a cambio les otorga a los beneficiarios una beca de $8,480 pesos mensuales y seguro médico.