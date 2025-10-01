Más Información

¿Cuáles son los requisitos para postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Este 1 de octubre inicia una nueva etapa en el calendario del programa , ya que se abre el periodo de , donde los perfiles de los solicitantes, podrán ponerse en contacto con los centros de trabajo que se encuentren afiliados al sistema de capacitaciones.

Jóvenes Construyendo el Futuro es una de las iniciativas creadas para las personas de 18 a 29 años que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo; brinda capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses, a cambio les otorga a los beneficiarios una beca de $8,480 pesos mensuales y seguro médico.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Los requisitos indispensables para solicitar el apoyo a través de las oficinas virtuales son:

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar estudiando ni trabajando al momento de incorporarse al programa
  • Contar con identificación oficial vidente (credencial INE, pasaporte actualizado o cédula profesional)
  • CURP
  • Contar con comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (recibo de luz, agua, predial o teléfono)

¿Cómo se realiza el registro al programa?

Para realizar tu inscripción al programa deberás seguir las siguientes indicaciones:

  • Ingresa a la plataforma oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx o asiste a alguna de las oficinas móviles disponibles en puntos estratégicos del país, principalmente en zonas con poco acceso a internet.
  • Regístrate como "aprendiz" para llenar la ficha de registro y cargar los documentos requeridos (fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sostenido la ficha de registro).
  • Acepta los términos de la carta compromiso.
  • Busca y elige el centro de trabajo y el plan de actividades que sea de tu interés en el mapa de focalización.
  • Espera la respuesta de la empresa a la que te postulaste.




