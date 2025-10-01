¿Cuáles son los requisitos para postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Más Información
Este 1 de octubre inicia una nueva etapa en el calendario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que se abre el periodo de postulaciones, donde los perfiles de los solicitantes, podrán ponerse en contacto con los centros de trabajo que se encuentren afiliados al sistema de capacitaciones.
Jóvenes Construyendo el Futuro es una de las iniciativas creadas para las personas de 18 a 29 años que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo; brinda capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses, a cambio les otorga a los beneficiarios una beca de $8,480 pesos mensuales y seguro médico.
Leer también: ¿De qué trata Dead End: Paranormal Park, la serie por la que Elon Musk pide cancelar Netflix? Los requisitos indispensables para solicitar el apoyo a través de las oficinas virtuales son: Leer también: ¿Cómo preparar una bebida de electrolitos de forma casera para rehidratarse? Para realizar tu inscripción al programa deberás seguir las siguientes indicaciones: También te interesará: El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo Caso “Papayita”: lanzan corrido en honor a Carlos Gurrola, tras muerte por presunta broma de compañeros de trabajo Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos? Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. dcs
¿Cuáles son los requisitos para postularse?
¿Cómo se realiza el registro al programa?
Noticias según tus intereses
Los requisitos indispensables para solicitar el apoyo a través de las oficinas virtuales son:
Leer también: ¿Cómo preparar una bebida de electrolitos de forma casera para rehidratarse? Para realizar tu inscripción al programa deberás seguir las siguientes indicaciones: También te interesará: El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo Caso “Papayita”: lanzan corrido en honor a Carlos Gurrola, tras muerte por presunta broma de compañeros de trabajo Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos? Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. dcs
Para realizar tu inscripción al programa deberás seguir las siguientes indicaciones:
También te interesará:
El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo
Caso “Papayita”: lanzan corrido en honor a Carlos Gurrola, tras muerte por presunta broma de compañeros de trabajo
Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs