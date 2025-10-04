Más Información

Día Mundial de los Animales 2025: estas son las 5 especies más emblemáticas de México

¿Cuáles son los beneficios para la salud de bailar? Conoce a qué ayuda

Superluna de Cosecha: esta es la hora exacta del fenómeno astronómico en México

"Monstruo: la historia de Ed Gein" y otras series destacadas sobre asesinos seriales, según la IA

¿Cuándo ver el Tiny Desk de 31 minutos? Esto se sabe

Bailar es una forma divertida de pasar el tiempo, ya que este hobby es una actividad con grandes beneficios para y mental que puede practicarse a cualquier edad, capaz de mejorar la condición física y reducir el estrés; el baile se ha convertido en una de las mejores alternativas para ejercitarse y disfrutar al mismo tiempo.

Desde ritmos modernos cargados de energía como el hip hop, reguetón, o jazz, hasta suaves y lentos como el danzón o la bachata. Aprender un nuevo estilo de baile es una actividad ampliamente recomendada por especialistas de la salud.

Una divertida manera de mejorar tu estado de ánimo / Foto: Pexels
Aunado a ello, incorporarse a grupos de danza también puede fomentar la interacción social en adultos mayores, una actividad clave para hacer comunidad y convivir con más personas que atraviesan por la misma etapa de vida.

Por tal motivo a continuación te explicamos los principales y por qué las personas deberían incorporarlo a su rutina.

Practicar cualquier estilo de baile es una actividad ampliamente recomendada por especialistas de la salud. Foto: Pexels
¿Cuáles son los beneficios para la salud de bailar?

Por medio de redes sociales el Hospital Ángeles, la institución de alta especialidad médica compartió algunos de los beneficios en la salud que hay al bailar, ya que al practicar esta actividad se puede ayudar a mantener un peso adecuado y estimular el cerebro.

  • Mayor energía
  • Músculos más fuertes
  • Menos estrés
  • Ayuda a mejorar la memoria
  • Mejora el equilibrio y la coordinación
  • Fortalece los huesos
  • Reduce el riesgo de padecer demencia
  • Mejora el estado de ánimo
Beneficios de bailar. Foto: Hospital Ángeles.
dcs

