¿Cuáles son los beneficios de hervir romero en casa?

El romero es una planta aromática que suele ser reconocida por sus aportes en la salud, ayuda a mejorar la digestión y aliviar la hinchazón.

Sin embargo, sus usos no se limitan al bienestar físico: gracias a sus compuestos volátiles, también es una excelente opción para desinfectar superficies de forma natural.

Sus propiedades permiten que se difundan fácilmente con el vapor del agua, lo que crea repelentes efectivos contra insectos, neutraliza olores y purifica la energía de los espacios.

Lee también Clima CDMX: Pronostican lluvias fuertes y cielo nublado este jueves, 9 de octubre

¿Qué beneficios ofrece el romero en tu hogar?

El romero contiene aceites esenciales y compuestos antimicrobianos, lo que permite contrarrestar la presencia de bacterias en el aire interior. Al hervir sus hojas y tallos, el vapor liberado emana un intenso aroma herbal, que perfuma de manera natural la cocina, la sala, el baño o las habitaciones.

El uso de ingredientes naturales y aromáticos para la higiene ambiental se asocia con la relajación y la reducción del estrés. Según el Feng Shui —una antigua filosofía china—, el romero ayuda a alejar las energías negativas y armoniza las vibraciones para proteger el hogar.

Planta de romero. Fuente: Freepik

¿Cómo hervir romero de forma correcta en tu hogar?

Aunque parece un procedimiento sencillo, hay algunas recomendaciones importantes para obtener todos los beneficios del romero:

Lee también Festival de Pan de Muerto en CDMX: ¿cuándo y dónde asistir a la muestra?

Materiales necesarios: ramas de romero, una olla mediana y agua. Instrucciones:

Verifica que las hojas y tallos del romero estén limpios y en buen estado. Introduce varias ramas en una olla con agua potable, asegurándote de que queden completamente cubiertas. Lleva la mezcla al fuego y deja hervir durante al menos 10 minutos. Retira la olla de la estufa y, sin vaciar el contenido, recorre tu hogar para que el vapor aromático se disperse por todos los ambientes.

Si no puedes cargar la olla con facilidad, puedes colar la mezcla una vez que enfríe un poco y verterla en un atomizador. Así podrás rociar el líquido sobre superficies, cortinas y muebles.

Conoce los usos y beneficios de hervir romero en casa; mejorarán el ambiente y la salud en tu hogar

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa