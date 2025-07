¿Cuáles son las mejores películas de romance?; esto dice la IA

Las películas románticas suelen ser uno de los pasatiempos favoritos de muchas personas, es un género que suele generar empatía, nostalgia, al conectar con la experiencia del amor y las relaciones. Por lo tanto, pueden tener una percepción fantasiosa del amor y de las relaciones, e incluso despertar deseos de romance en la vida real.

En esta ocasión le preguntamos a IA por las mejores películas románticas para poder recomendarte algunas y pasar un descanso con estas inolvidables filmografías.

Estas recomendaciones también dependen de los gustos de cada persona, por eso hicimos una lista variada para que puedas elegir algunas de estas películas.

¿Cuáles son las mejores películas de romance según la IA?

Según el programa de inteligencia artificial “Gemini”, nos da una lista variada que dividiremos en clásicos, actuales y más actuales.

Clásicos

Casablanca (1942): Es un drama romántico ambientado en la Segunda Guerra Mundial, es considerada una de las mejores historias de amor ambientada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

Cantando bajo la lluvia (1952): Este es un musical que cuenta una historia de amor que se desarrolla durante una transición del cine mudo al sonoro.

Vacaciones en Roma (1953): Una historia sobre una princesa que se escapa de sus deberes y se enamora de un periodista en Roma.

Cuando Harry encontró a Sally (1989): Comedia romántica que explora la amistad y el amor entre un hombre y una mujer a lo largo de los años.

Actuales

Pretty Woman (1990): Relata un enamoramiento entre una prostituta y un hombre de negocios.

Orgullo y prejuicio (2005): Esta es una adaptación del libro de Jane Austen, es un romance ambientado a finales del siglo XVIII y principios del XIX en la época georgiana. Una pareja llena de química y diálogos ingeniosos.

(500) días juntos (2009): Una comedia de romance que presenta distintos giros en la trama que sin duda hacen que veas una relación desde diferentes perspectivas.

Más actuales

Cuestión de tiempo (2013): Una historia sobre un joven que puede viajar en el tiempo y usa esta habilidad para mejorar su vida amorosa.

La La Land (2016): Es un musical que presenta una historia de amor agridulce.

Call Me By Your Name (2017): Una historia de un primer amor de verano en la campiña italiana.

The Worst Person in the World (La peor persona del mundo) (2021): Es más una comedia dramática sobre el autodescubrimiento que va acompañada de un romance que es pilar de la trama. Sigue a una joven en Oslo mientras navega por sus relaciones, su carrera y su búsqueda de identidad en una etapa clave de su vida. Inteligente, honesta y muy humana.

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

