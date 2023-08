Critican a YosStop por ofrecer terapias psicológicas en 5 mil pesos... ¡sin ser profesionista!

En mayo de 2022, YosStop lanzó su proyecto "Yo Soy Balance", un espacio con el que busca llevar acompañamiento a sus seguidores en temas relacionados a la salud mental, la meditación, espiritualidad y bienestar emocional.

Yo Soy Balance de YosStop. Foto: Instagram

Recientemente, la influencer habilitó sesiones de terapia psicológica. El programa “Reconecta contigo” tiene una duración de 3 meses, distribuidos en 6 sesiones personales por un precio de 5 mil pesos.

Programa de YosStop. Foto: Yo Soy Balance

Entre las principales promesas de la youtuber se encuentra: ayudar a las personas a recuperar la confianza en sí mismos, rediseñar el estilo de alimentación, mejorar los hábitos de salud, aumentar la autoestima y el amor propio.

Pese a promoverse como “health coach”, a Yoseline Hoffman Badui le llovieron decenas de críticas por vender un servicio que es propio de los profesionales de la salud mental.

Fue la psicológica Scarlet Espinoza quien manifestó su inconformidad con el emprendimiento de la creadora de contenido.

Psicóloga tunde a YosStop por programa “Reconecta contigo”

Scarlet Espinoza -quien es psicóloga clínica especializada en psicoterapia cognitiva, conductual y trastornos alimenticios- lanzó una contundente crítica, partiendo de que Hoffman no cuenta con cédula profesional para ofrecer este tipo de servicios.

“Empecemos porque YosStop no cuenta con cédula profesional de psicóloga. Eso quiere decir que lo que hace es ilegal, pues ofrecer cualquier servicio de psicología sin ser psicóloga incurre en el delito de usurpación de la profesión”, escribió en su cuenta de Facebook.

La especialista destacó el hecho de que la YosStop no cuenta con licenciatura ni maestría para ejercer. Además que cobra 5 mil pesos sin ser especialista.

“¿Y luego se preguntan por qué los verdaderos especialistas subimos nuestros costos?”, indicó Espinoza. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que los posibles clientes no se vean afectados.

“La psicología no es un circo y la salud psicológica no es un nicho de oportunidad para influencers y actores que no la hicieron en esas áreas. Etiqueten a Cofepris a ver si nos explican qué se hace en estos casos”, añadió.

A la publicación se sumaron decenas de personas, quienes apoyaron que los influencers no deben “lucrar con la salud mental de cada persona”.

Tunden a YosStop. Foto: Facebook

¿Cómo consultar una cédula profesional?

Para conocer si una persona puede ejercer alguna especialidad o profesión es importante consultar la cédula profesional.

Basta con acceder al Registro Nacional de Profesionistas, el cual contiene los títulos de licenciados o maestros que cuentan con cédula a efectos de patente.

Al ingresar al sitio se deben llenar los campos con nombre completo y apellidos de la persona. A continuación, la base de datos mostrará los registros de profesionistas junto al número de cédula.

El resultado también desglosa número, año de expedición, institución educativa y tipo de la cédula.





