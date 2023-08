¿Estrés laboral? Estas son algunas consecuencias de no tener buena salud mental en el trabajo

El 75 por ciento de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando países como China y Estados Unidos, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este es un grave problema, que también afecta la salud mental. Es importante considerar que el estrés forma parte de las emociones, pero en exceso trae graves consecuencias para la salud física y mental.

En entrevista para EL UNIVERSAL, la psicóloga Rut Lovera habló de los tipos de estrés y sus efectos en la vida de las personas.

Los empleados y jefes no están exentos de experimentar emociones negativas que repercuten en las actividades cotidianas.

Tal es el caso de la influencer SuJin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, quien en el VidCon 2023 confesó haber experimentado emociones negativas derivadas del choque cultural entre México y Corea.

“Todavía sigo en terapia por estrés, me cuesta tener tiempo para mí y disfrutarlo. En Corea nadie duerme más de tres horas y cuando yo duermo 8, me siento mal”

En su país de origen es mal visto ser influencer, porque no es considerado un empleo formal.

“En mi país el ir a eventos como fiestas significa echar a perder tu vida, lo ideal es ocupar el tiempo en aprender idiomas o seguir trabajando, por eso me siento mal de ocupar mi tiempo en eventos o fiestas, aunque sé que no está mal o no es malo”.

Chingu amiga en el VidCon México. Foto: Adriana Estrada/EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los tipos de estrés? Aprende a identificarlos

Rut Lovera, especialista en la salud mental, detalló que existen dos tipos: el estrés agudo y el estrés crónico.

El primero es a corto plazo y cesa rápidamente; se deriva de situaciones que pasan en la vida cotidiana.

“El estrés agudo es el que todas las personas hemos experimentado en algún o algunos momentos de la vida cotidiana, pero si éste se prolonga por varias semanas o meses, entonces se convierte en estrés crónico”, dijo Lovera.

Las repercusiones en el estado de ánimo, derivado de este tipo de estrés son: mal humor, irritabilidad, frustración o desesperación.

El estrés crónico tiene un proceso de duración más largo, y es el más peligroso puesto que quien lo padece, no sabe que lo tiene.

“Lo preocupante es que la persona que lo padece se acostumbra a estar estresada, y podría pasar que no se dé cuenta que tiene un problema”, alertó la especialista.

De acuerdo con la OMS, el estrés laboral provoca el 25 por ciento de los 75 mil infartos al año registrados en México. (Foto: Archivo/EL UNIVERSAL)

¿Qué consecuencias tiene el estrés en la Salud Mental?

Además de afectaciones físicas como dolores de cabeza, tensión muscular, malestar estomacal, pérdida o aumento de peso, pérdida de cabello, entre otros, el estrés laboral también produce alteraciones en la salud mental como:

Desmotivación

Se manifiesta a través de un sentimiento de bloqueo, que a su vez causa intranquilidad y angustia en las personas, según Psonríe.

Falta de creatividad

La Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores (IEBS), explica en un artículo que existen dos principales obstáculos que limitan la creatividad en una empresa:

La primera es una barrera interna, a nivel de cada individuo, que limita la imaginación e inspiración

Y la segunda es una barrera externa, que limita la expresión o la proyección de la creatividad dentro del entorno laboral.

Incumplimiento de objetivos

Indeed, describe a los objetivos dentro de una empresa como las metas que se esperan alcanzar. Lo contrario a ello es cuando el empleado no cumple con esas metas, lo que no sólo afecta el desempeño personal sino de la empresa.

Actitudes negativas

Cuando el empleado no muestra disposición para realizar sus labores, no extras, sino las que le corresponden.

Depresión

El sentimiento de tristeza profunda, desánimo continuado y falta generalizada de energía y motivación, afectan severamente al trabajador y a la compañía, de acuerdo con información de un artículo de Medical Assistant, especialistas en la Prevención y Salud del Trabajador.

Depresión. Foto: Pixabay

Mala memoria

Aunque la mala memoria podría asociarse con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), otro motivo se asocia al estrés laboral, según la psicóloga Rut Lovera.

Falta de concentración

El exceso de trabajo, como no dormir bien, afecta la concentración en el ámbito laboral y personal.

Cansancio

Éste se deriva del punto anterior, e impide el óptimo rendimiento del trabajador.

Dificultades sexuales

La fatiga, el estrés, la falta de concentración, entre otros puntos, pueden afectar el desempeño sexual en una persona, así lo señala Rut Lovera.

Cama. Foto: Especial

Alteraciones en el sueño como disomnias y parasomnias

Las disomnias son trastornos del sueño que se caracterizan por problemas en la cantidad, calidad y horario del sueño, mientras que las parasomnias se refieren a la aparición de confusiones al despertarse.

Uso de sustancias depresoras del sistema nervioso para lograr relajarse

Rut Lovera mencionó que algunas personas ven en el alcohol u otras sustancias, una especie de escape al estrés; sin embargo, esto sólo empeora la salud.

¿Cómo mejorar la salud mental en el trabajo?

La psicóloga Rut Lovera recomendó acudir con un especialista de la salud mental en caso de identificarse con alguno de los aspectos anteriores, y dio recomendaciones para mejorar el bienestar emocional.

Disfrutar del trabajo

Lo ideal es pensar qué llevó a una persona a tener el empleo que tiene actualmente, y si éste cumple con sus expectativas.

“El trabajo que realices debe darte una sensación gratificante, también debe tener un sentido para que lo lleves a cabo día a día, porque el que lo disfrutes depende también de tu buen humor, tu alegría y el cómo te encuentres contigo mismo”, explicó Lovera.

Cuidar las relaciones laborales

Cuidar de las relaciones laborales no es sinónimo de llevarse bien con todos, sino de rodearse de personas que inspiran.

“Cuidar la calidad de tus relaciones laborales significa rodearse de personas que te inspiren, que sean simpáticas, agradables, divertidas y que además respeten, validen y potencialicen tus fortalezas y cualidades”.

Por último, la psicóloga Rut Lovera destacó que la salud mental también tiene que ver con los hábitos; no obstante, no es sano asumir responsabilidades extra en el trabajo.

“Presta atención en tu autoexigencia, la gestión de tu tiempo, la cantidad de tareas que asumes. Hay veces que el propio contexto laboral lo exige; sin embargo, no es sano asumir más responsabilidades de las que corresponden. Por ello es indispensable procurar y priorizar la salud mental por encima del trabajo”, destacó Rut Lovera.

Trabajo. Fuente: Pixabay







