¿Coinciden? Influencer explica por qué las mujeres atractivas no tienen pretendientes

Una mujer en TikTok, con la cuenta @mindiexplica, se viralizó por explicar por qué las mujeres atractivas no tienen pretendientes.

Su video supera las cuatro millones de vistas y generó polémica, mientras unos estuvieron de acuerdo con ella, otros mencionaron que sus palabras sólo sirven para “justificar la soltería".

Es importante tener en cuenta que la atracción hace referencia a todos aquellos estímulos, actividades, conductas, características o personas que le resultan de interés a cada persona, por lo que ésta tiene una relación con el deseo, de acuerdo con información del Instituto de Psicoterapias Avanzadas de Madrid (IPSIA).

Por lo que el gusto hacia otra persona puede ser subjetivo, y dependerá de los intereses personales. Existen personas que llaman la atención de otros por diferentes factores, puede ser por su físico u otros atributos físicos o materiales.

¿Cuál es la justificación de que una mujer atractiva no tenga pretendientes?

Mindi, como se hace llamar en TikTok, dijo que hay dos principales motivos que son los siguientes:

Los hombres ven a una mujer atractiva como "inalcanzable"

La usuaria describió que una mujer que es bonita y además tiene cuidado de su aspecto físico, va a ser para muchos hombres “la que esté fuera de su alcance o encima de su nivel”.

Lo que se traduce en alguien “inalcanzable”:

“Entre más bonita y refinada te veas, vas a espantar a muchos hombres que no tienen la capacidad económica, social o intelectual, para estar con una mujer como tú (...), te conviertes en el amor platónico de más gente”, dijo.

Además, asumen que una mujer atractiva ya tiene pareja.

Las mujeres atractivas no “activan” su energía femenina

La influencer, que tiene más de 600 mil seguidores en su cuenta, también comentó que existen personas que no saben corresponder el interés que les brinda alguien.

“Cuando un hombre te demuestra interés, ya sea con acciones o palabras, o con gestos y miradas, tú no sabes cómo corresponder”, comentó.

Lo anterior, según sus palabras, es por falta de autoestima, pues se necesita confianza y un diálogo interno positivo para proyectar seguridad.

Por último, dijo que otro factor que podría “bloquear” la energía femenina es la soberbia y los aires de superioridad, los cuales se derivan de la belleza física.

Algunos comentarios en su video son los siguientes: “Yo justificando mi soltería”, “No me creo inalcanzable pero si creo tener mi energía femenina desactivada por miedo a enamorarme y no ser correspondida o bien que me hagan daño”, “Yo activé mi energía femenina gracias a ti”, “No es que no tenga la energía femenina activada, es que tengo ansiedad social”, entre otros.

