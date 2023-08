¿Hay igualdad en el mundo digital? La influencer Florencia Guillot cuenta una verdad incómoda

Florencia Guillot, creadora de contenido con más de 800 mil seguidores en Instagram, confesó la verdad acerca de la equidad de género en el mundo digital en entrevista para EL UNIVERSAL.

México es un país en el que todavía se exige igualdad de derechos. Aunque pareciera que algunos sectores están exentos de vivir discriminación; no es así.

Guillot dijo que ella no ha pasado una situación de discriminación o diferencia salarial; sin embargo, reconoció que dentro de la industria del entretenimiento existen estas diferencias.

"No me ha tocado ser discriminada por ser mujer, gracias a Dios no he vivido una mala experiencia directamente; pero me he enterado, por colegas, que algunos conferencistas hombres ganan más que las mujeres", comentó.

Florencia Guillot fue entrevistada por EL UNIVERSAL en el VidCon México 2023. Foto: Adriana Estrada EL UNIVERSAL

Además, reconoció que ha visto diferencias en el trato a los creadores de contenido que tienen un mayor número de seguidores, de tal manera que, quienes no los tienen; no son tan reconocidos.

"Me ha tocado ver que hay tratos diferentes según el número de seguidores", confesó.

Pese a lo anterior, Guillot se muestra con una mente positiva y aseguró que lo mejor es estar agradecidos por lo que sucede en el presente.

"Hay personas que no se dan cuenta de lo que tienen en el momento, y el presente es muy corto, por eso debemos ser agradecidos. Por eso vive tus logros y disfrútalos", dijo.

La creadora de contenido se presentó como vocera para Meta en el VidCon, de lo que se expresó agradecida, ya que se trata de una de las empresas con mayor presencia en el mundo digital.

A quienes también les agradece es a sus seguidores quienes, dijo, son una comunidad de guerreros que la han ayudado a llegar a donde está.

"Quiero agradecerles a mis seguidores, sin ellos no estaría aquí, los quiero y de verdad agradezco su apoyo", comentó.

Florencia Guillot. Foto: Adriana Estrada/EL UNIVERSAL

¿Qué se necesita para ser influencer?

Respecto a los nuevos creadores de contenido, Florencia recomendó lo siguiente:

"Deben atreverse, sólo basta con tener un teléfono a la mano. Yo empecé mis videos de maquillaje en la pandemia, estaba en mi cuarto, con mi celular recargado en un termo, todo es posible".

Florencia Guillot trabajaba para la empresa Home Depot, hasta que en un momento optó por dedicarse a las redes sociales.

"Creo que el trabajo, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo, tiene que apasionarte, por eso seguí mi voz interna y me di cuenta que lo que más me apasiona es hacer videos. Claro que todo fue un proceso y no dejé mi trabajo en Home Depot de la noche a la mañana, sino hasta que obtuve mis primeras ganancias haciendo videos", comentó.

Sí bien, las redes sociales pueden ser una fuente de ingresos, cómo cualquier otro trabajo implica constancia y esfuerzos. Además, es importante aclarar que los likes y el número de seguidores no monetizan, sino que se obtienen ganancias por medio de patrocinios con marcas: con campañas y colaboraciones.

La buena noticia es que Instagram está por lanzar las suscripciones, de tal forma que el creador de contenido podrá generar ingresos a través de dicha plataforma.

Florencia Guillot. Foto: Instagram @florencia.guillot

¿Qué aconseja Florencia Guillot para iniciar a crear contenido?

Florencia comentó que cada persona debe descubrir sus talentos y el crear material para redes puede ser una oportunidad para ello.

"La creatividad es un músculo que hay que desarrollar, y pese a que ya hay opciones de contenido es importante hacer nuevos formatos para expandirte", dijo.

Respecto a cuál es la clave del éxito dijo que éste es subjetivo, que cada persona se propone metas y no es lo mismo para todos.

Lo que para alguien es un logro tener millones de seguidores, para otros lo es obtener una colaboración con alguna marca, así que todo depende de los objetivos.

Por último, aconsejó a sus seguidores que no se den por vencidos, que todo es parte de un proceso pero que se debe tener un plan de acción y no dejar todo por el primer video viral.

"Les aconsejo que se atrevan, que empiecen a poner en acción sus ideas pero que sea un proyecto, que no dejen todo con el primer video viral sino que se haga un plan", explicó.

Florencia Guillot. Foto: Adriana Estrada/EL UNIVERSAL

Igualdad laboral: Esto dice el IMCO

De acuerdo con información publicada en el artículo “Datos por la igualdad 8M 2023”, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), tres de cada 10 mujeres han enfrentado violencia laboral a lo largo de su vida y dos de cada 10 reportaron vivirla en el último año.

Además, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del INEGI, el tipo de violencia más común en el ámbito laboral es la discriminación.

“18% de las trabajadoras mexicanas han enfrentado al menos un acto de discriminación a lo largo de su vida, proporción que aumenta a 24% entre las mujeres de 25 a 34 años”, describe el artículo.

Las formas de discriminación más frecuentes son tener menos oportunidades que un hombre para ascender o recibir un menor pago que sus pares hombres.

“La participación de mujeres alcanza 36% de la plantilla laboral de las empresas listadas

en las bolsas mexicanas de valores, se reduce a 21% en direcciones de áreas jurídicas, a 10% en direcciones de finanzas y a 4% en la dirección general”, detalla el texto del IMCO.

Con base en los datos del IMCO y de la influencer Florencia Guillot, se puede constatar que aún en la actualidad existe desigualdad laboral, aunado a la discriminación de oportunidades y salarial.



