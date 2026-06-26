La obtención del Distintivo ESR representa un motivo de orgullo para Credifiel y reafirma su compromiso con las personas, la comunidad y una cultura empresarial basada en valores.

Para las empresas, existen logros que trascienden los resultados financieros y se convierten en una muestra del impacto positivo que generan en las personas. Ese es el significado del Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), reconocimiento otorgado a organizaciones que integran la responsabilidad social como parte fundamental de su forma de actuar.

Hoy, Credifiel celebra con orgullo la obtención de este importante distintivo, un reconocimiento que refleja años de trabajo, compromiso y esfuerzo colectivo para construir una empresa cada vez más humana, cercana y responsable.

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Credifiel fortalece su compromiso como Empresa Socialmente Responsable

Más que una acreditación, este logro representa la validación de una filosofía que ha guiado el crecimiento de la institución: poner a las personas en el centro de cada decisión y generar valor para colaboradores, clientes, aliados estratégicos y comunidades.

La obtención del Distintivo ESR es resultado de una visión que entiende que el éxito empresarial no sólo se mide por los resultados alcanzados, sino también por la manera en que éstos contribuyen al bienestar de quienes forman parte de la organización y de la sociedad en general.

Para Credifiel, este reconocimiento constituye un impulso para continuar fortaleciendo prácticas sostenibles que incorporan compromisos sociales, ambientales y de gobernanza, con el objetivo de generar un impacto positivo y responsable en su entorno.

Credifiel ESR. Foto: Cortesía

Aún existe un amplio camino por recorrer para fortalecer y evolucionar las prácticas actuales de responsabilidad social. Este desafío requiere el compromiso activo y la participación coordinada de cada colaborador, así como de las distintas partes interesadas que forman parte fundamental de este proceso. Existe la convicción de que, mediante el trabajo conjunto, será posible consolidar un modelo más responsable, sólido y resiliente.

Con este reconocimiento Credifiel fortalece su compromiso de seguir trabajando para las personas, convencida de que las empresas pueden ser agentes de cambio capaces de transformar positivamente su entorno.

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