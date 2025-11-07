Más Información
Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum
Sacerdote amenaza a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; desata ola de apoyo y condenas por violencia política
Durante dos décadas, en Credifiel han construido más que una trayectoria financiera: han tejido lazos de confianza con miles de personas que, con su esfuerzo y dedicación, mueven a México todos los días.
Saben que no todos parten del mismo punto ni con las mismas oportunidades. Por eso, desde su origen asumen un compromiso firme: acercar el crédito a quienes más lo necesitan, de forma accesible, justa y humana.
Creen que la inclusión financiera transforma vidas. Detrás de cada crédito hay una historia que merece ser escuchada, una meta por cumplir o un sueño por alcanzar.
Lee también: En Credifiel, impulsamos la inclusión financiera para quienes trabajan por México
Su experiencia nos ha hecho más fuertes, pero lo que realmente nos distingue es la cercanía. Cada asesor, cada llamada y cada acompañamiento reflejan nuestro deseo genuino de estar presentes cuando alguien necesita un impulso para seguir adelante.
Porque en cada solicitud hay una persona, una historia y una oportunidad de crecer. Y ahí queremos estar: acompañando, entendiendo y apoyando.
Hoy, a 20 años de distancia, reafirman con orgullo su propósito: seguir siendo el mejor aliado de quienes confían en para alcanzar sus sueños.
Credifiel seguirá impulsando la inclusión financiera con empatía, responsabilidad y compromiso, para que más personas puedan construir su futuro y escribir su propia historia de éxito.
Agradecen por permitirles ser parte de tu camino.
Siguen creciendo contigo.
Credifiel, 20 años impulsando inclusión, confianza y cercanía.
Lee también: Credifiel: Tu aliado de confianza para estas vacaciones
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]