Buscan a dos cómplices del asesinato de Manzo

Alistan llegada de Emmanuel Macron a Palacio Nacional; despliegan dispositivo de seguridad

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

Sacerdote amenaza a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; desata ola de apoyo y condenas por violencia política

Señalan fallos en programas para alejar a jóvenes del narco en México

Durante dos décadas, en Credifiel han construido más que una trayectoria financiera: han tejido lazos de confianza con miles de personas que, con su esfuerzo y dedicación, mueven a México todos los días.

Saben que no todos parten del mismo punto ni con las mismas oportunidades. Por eso, desde su origen asumen un compromiso firme: acercar el crédito a quienes más lo necesitan, de forma accesible, justa y humana.

Creen que la inclusión financiera transforma vidas. Detrás de cada crédito hay una historia que merece ser escuchada, una meta por cumplir o un sueño por alcanzar.

Su experiencia nos ha hecho más fuertes, pero lo que realmente nos distingue es la cercanía. Cada asesor, cada llamada y cada acompañamiento reflejan nuestro deseo genuino de estar presentes cuando alguien necesita un impulso para seguir adelante.

Porque en cada solicitud hay una persona, una historia y una oportunidad de crecer. Y ahí queremos estar: acompañando, entendiendo y apoyando.

Hoy, a 20 años de distancia, reafirman con orgullo su propósito: seguir siendo el mejor aliado de quienes confían en para alcanzar sus sueños.

Credifiel seguirá impulsando la inclusión financiera con empatía, responsabilidad y compromiso, para que más personas puedan construir su futuro y escribir su propia historia de éxito.

Agradecen por permitirles ser parte de tu camino.

Siguen creciendo contigo.

Credifiel, 20 años impulsando inclusión, confianza y cercanía.

