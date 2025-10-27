Más Información

En Credifiel, creemos que la inclusión financiera es mucho más que otorgar créditos: es abrir caminos para que más personas puedan construir el futuro que desean.

Sabemos que en México aún hay muchas personas que enfrentan dificultades para acceder a servicios financieros formales. Por eso, asumimos el compromiso de ser un respaldo confiable y humano para quienes sostienen al país con su esfuerzo: docentes, personal de salud, jubilados, pensionados y empleados del sector público.

Soluciones financieras que eliminan barreras

Nuestro propósito es acercar productos accesibles, transparentes y flexibles, diseñados para eliminar obstáculos y adaptarse a las necesidades reales de las personas.

Entre nuestras soluciones destacan los créditos vía nómina y domiciliados, con procesos simples, atención cercana y condiciones justas. Además, impulsamos Remodela, un programa desarrollado en colaboración con la Sociedad Hipotecaria Federal, que otorga microcréditos sustentables para mejorar viviendas y fomentar el uso de ecotecnologías que favorecen la sostenibilidad y el bienestar familiar.

Foto: Cortesía Credifiel
Foto: Cortesía Credifiel

La tecnología nos permite estar más cerca de las personas, ofrecer una atención ágil y simplificar los procesos financieros. Pero, sobre todo, nos ayuda a mantener lo más importante: la conexión humana.

Cada solicitud que recibimos representa una historia única, un propósito y una meta que merece apoyo. Más allá de las cifras, nos motiva el orgullo de acompañar a miles de personas que, con esfuerzo, alcanzan sus sueños y mejoran su calidad de vida.

Compromiso con quienes mueven a México

En Credifiel, estamos convencidos de que la inclusión financiera no solo impulsa la economía, sino que también transforma vidas.

Seguiremos trabajando con empatía, innovación y compromiso para que cada vez más personas puedan acceder a servicios financieros responsables, construyendo así un México más justo, fuerte y lleno de oportunidades.

Credifiel es la inclusión financiera que impulsa el futuro de México.

