Credencial INAPAM: ¿cuáles son los nuevos beneficios gratuitos que ofrece?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) amplió la lista de beneficios gratuitos que otorga a quienes cuentan con su credencial.

Además de los tradicionales descuentos en alimentos, farmacias y transporte, recientemente anunció un conversatorio en línea sobre alcoholismo y tabaquismo en la tercera edad, con inscripción gratuita y cupo limitado.

Foto: Especial/El Universal/Para realizar el trámite, se requiere que el adulto mayor sea acompañado por una persona de confianza que les auxilie en los trámites o, en caso de no poder asistir por causas de fuerza mayor, solicitar visita domiciliaria.

¿Cuál es el nuevo beneficio gratuito que presentó INAPAM?

El INAPAM anunció que el próximo lunes 29 y martes 30 de septiembre de 2025, de 10:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo de manera virtual el conversatorio “Alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia en las personas adultas mayores”.

Este evento, dirigido al público en general, tiene como propósito brindar herramientas de prevención y reflexión sobre el consumo de sustancias en la tercera edad, así como sus efectos en la salud física y emocional. La participación será gratuita, aunque con cupo limitado, y se transmitirá mediante la plataforma de videoconferencia del instituto.

Las personas interesadas en participar pueden registrarse a través del formulario disponible en la página oficial de INAPAM.

Es importante hacerlo con anticipación, ya que el cupo es limitado y los lugares suelen agotarse rápidamente.

Los especialistas que participarán como ponentes son:

Lic. Santiago Marino Hinojosa Figueroa , psicólogo del Centro Regional para el Estudio del Adulto Mayor (CREAM).

, psicólogo del Centro Regional para el Estudio del Adulto Mayor (CREAM). Dr. Raúl Fernando Gutiérrez Herrera , jefe del Departamento de Medicina Familiar de la UANL.

, jefe del Departamento de Medicina Familiar de la UANL. Licda. Yuruen Alejandra Ricárdez Rodríguez , coordinadora del área médica de la Casa de Jubilado BUAP.

, coordinadora del área médica de la Casa de Jubilado BUAP. Mtra. Claudia Eunice Millán Arbez , responsable del Módulo de Gerontología, UACAM.

, responsable del Módulo de Gerontología, UACAM. Mtro. Lorenzo Antonio Salinas Santos , responsable del laboratorio de simulación clínica gerontológica, UACAM.

, responsable del laboratorio de simulación clínica gerontológica, UACAM. Mtra. Alma Delia Díaz Juárez, subdirectora de Lineamientos y Programas de Atención de CONASAM

¿Qué otros servicios y apoyos ofrece INAPAM?

Además de descuentos en productos y servicios, el INAPAM cuenta con programas que fortalecen la vida social, cultural y laboral de los adultos mayores. Algunos de los más destacados son:

Residencias de día y albergues permanentes: espacios donde se brindan cuidados médicos y actividades recreativas.

espacios donde se brindan cuidados médicos y actividades recreativas. Centros culturales: instalaciones para promover la convivencia, el deporte y la cultura.

instalaciones para promover la convivencia, el deporte y la cultura. Asesoría jurídica gratuita: orientación en temas como herencias, testamentos o trámites legales.

orientación en temas como herencias, testamentos o trámites legales. Vinculación productiva: integración al mercado laboral con derechos garantizados en la Ley Federal del Trabajo.

Además de descuentos en supermercados y transporte, el instituto lanzó un ciclo de conversatorios gratuitos sobre salud y bienestar para adultos mayores Foto: Captura de pantalla en X

¿Por qué es importante este tipo de actividades para los adultos mayores?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las actividades preventivas como el conversatorio sobre alcoholismo y tabaquismo son fundamentales, pues ayudan a sensibilizar sobre riesgos que muchas veces son invisibles en la tercera edad.

El INAPAM busca no solo otorgar descuentos económicos, sino también abrir espacios de diálogo que fomenten la salud integral, la socialización y el acceso a información confiable.

