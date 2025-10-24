Credencial INAPAM: ¿cómo ubicar mi módulo de registro para tramitar la tarjeta?

En México cada vez más personas buscan obtener la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), un documento que abre la puerta a una amplia gama de beneficios.

Desde descuentos en transporte público, servicios de salud y medicamentos; hasta rebajas en alimentos, cultura y recreación.

Este apoyo, impulsado por el gobierno federal, busca mejorar la calidad de vida y promover el bienestar de las personas mayores de 60 años, reconociendo su papel activo en la sociedad.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos para muchos solicitantes es saber exactamente dónde realizar el trámite. Aunque existen módulos del INAPAM distribuidos en todo el país, no siempre es fácil identificar cuál se encuentra más cerca del domicilio o cuáles son los horarios y requisitos actualizados.

La credencial del INAPAM ofrece descuentos en una variedad de tiendas, como Walmart. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cómo ubicar mi módulo de registro para tramitar mi tarjeta del INAPAM?

Localizar el módulo más cercano a ti es mucho más sencillo de lo que parece y lo puedes hacer tú solo siguiendo estos sencillos pasos:

Paso 1:

Ingresa al sitio oficial para localizar tu módulo: http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/

Paso 2:

Selecciona tu entidad federativa, tu municipio, da clic en el recuadro de "No soy un robot" y presiona la opción de "Buscar".

Paso 3:

La página te arrojará un listado de los módulos ubicados en el municipio o alcaldía que escogiste, por lo que solo necesitas escoger el que más te convenga, ¡Y LISTO!

Puedes acudir al módulo de lunes a sábado en un horario de 10:00 am a 4:00 pm.

¿Qué documentos necesito para tramitar mi tarjeta INAPAM?

Este trámite es totalmente gratuito. Para evitar contratiempos y agilizar el proceso, asegúrate de llevar ORIGINAL y COPIA de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional y carta de identidad)

(credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional y carta de identidad) CURP

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

(no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial) 1 fotografía tamaño infantil reciente

tamaño infantil reciente Teléfono de contacto (en caso de emergencia)

