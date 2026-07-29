La creadora de contenido Marlene Ontiveros difundió un mensaje urgente en sus plataformas digitales para sumar esfuerzos en la búsqueda de Isabella Castillo Saldívar, una joven de 15 años vista por última vez el pasado 23 de julio de 2026 en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio en video presentado por la creadora de contenido, el objetivo primordial radica en conectar con la comunidad para agilizar la localización de la adolescente.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Lee también: Influencer denuncia robo a semanas de dar a luz, según su testimonio en redes

Creadora de contenido pide ayuda a sus seguidores

En la grabación compartida en sus perfiles oficiales, Ontiveros dirigió un llamado a sus seguidores con las siguientes palabras:

“Mis redes sociales siempre las he utilizado para hacerlos reír, pero en esta ocasión las voy a utilizar para que ustedes me ayuden a mí y a una familia que está desesperada porque regresa su hija a casa. Queremos encontrar a Isabela Castillos Saldívar, de 15 años. Voy a dejar el boletín de búsqueda y les dejo su foto”.

La influencer añadió: “Isabela salió de su domicilio en Magdalena Contreras, Ciudad de México, el día 23 de julio y nunca más regresó a casa. Quiero que se sienta el poder de redes sociales para ayudar a su familia a encontrar a Isabela. Si la han visto pueden contactarse a este número, pueden ayudarme a difundir”. En la misma publicación, concluyó: “Su familia está desesperada. Yo como mamá no puedo imaginarme el dolor de no saber dónde está tu hijo. Entonces, se los pido favor que me ayuden a difundirlo. Muchas gracias”.

[Publicidad]

El material audiovisual alcanzó una amplia difusión digital en poco tiempo, acumulando más de 57 mil reacciones en menos de 24 horas y generando cientos de mensajes de apoyo orientados a viralizar la ficha oficial de búsqueda emitida por las autoridades.

Lee también: Reaparece la influencer "La Nicholette" tras su secuestro en Sinaloa; habla por primera vez a 6 meses de lo ocurrido

Ficha de búsqueda y señas particulares de la adolescente

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se cuenta con la descripción detallada de la joven para facilitar su identificación:

[Publicidad]

Nombre: Isabella Castillo Saldívar.

Isabella Castillo Saldívar. Edad y sexo: 15 años, mujer.

15 años, mujer. Estatura: 1.57 metros.

1.57 metros. Señas particulares: Ausencia de pieza dental en el diente frontal superior.

Ausencia de pieza dental en el diente frontal superior. Lugar de desaparición: Colonia Huayatla, alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México.

Colonia Huayatla, alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. Vestimenta el día de los hechos: Sudadera color rojo con rayas blancas y cierre, pants color gris claro, así como tenis blancos con detalles en verde y negro.

Sudadera color rojo con rayas blancas y cierre, pants color gris claro, así como tenis blancos con detalles en verde y negro. Accesorios: Mochila tipo bolsa en color gris.

Por su parte, Marlene Ontiveros es conocida en plataformas como TikTok por generar material enfocado en comedia y estilo de vida. Recientemente, la creadora de contenido también acudió a sus perfiles digitales tras ser víctima de un delito de robo, espacio donde solicitó el apoyo de sus seguidores para ubicar a la persona responsable.

También te interesará:

Youtuber coloca rastreadores en donativos para Venezuela; descubre que terminaron en la Central de Abasto

[Publicidad]

Dile adiós a los malos olores en el baño; 5 remedios caseros para quitar el olor a orina del inodoro

Reaparece la influencer "La Nicholette" tras su secuestro en Sinaloa; habla por primera vez a 6 meses de lo ocurrido

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov