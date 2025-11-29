Corona de Adviento 2025: ¿qué color de velas lleva y cuál es el significado de cada una?

La Corona de Adviento es una de las tradiciones católicas y del cristianismo encargada de enmarcar el inicio de la temporada navideña, pues a través de ella se invita a la preparación interior para la Navidad y la reflexión espiritual.

Además de tener un profundo significado, este ornamento sirve como decoración para el hogar, ya que se elabora generalmente con ramas de abeto o pino que simbolizan la esperanza y se decora con cuatro velas, además su forma circular representa la eternidad de Dios.

Leer también: Día Nacional del Cáncer de Próstata: conoce de qué trata el programa OPUS del INCAN y cuáles son sus beneficios

Corona de Adviento. Foto: Pixabay

¿Qué significa el color de las velas en la Corona de Adviento?

El significado de las velas es una parte importante en la tradición de la Corona de Adviento, pues durante cada uno de los domingos de Adviento que inician el próximo 30 de noviembre, se enciende una vela por semana y cada una tiene un color distintivo con una intención específica.

Corona de Adviento. Foto: Pixabay

Primera vela 30 noviembre : El color morado corresponde representa la esperanza , este color es asociado tradicionalmente con la penitencia, invita a la reflexión y a la preparación interior para recordar a los fieles que deben purificar su corazón para recibir al Salvador. La luz de esta vela refleja la esperanza de la salvación que traerá el nacimiento de Cristo.

: El color corresponde representa la , este color es asociado tradicionalmente con la penitencia, invita a la reflexión y a la preparación interior para recordar a los fieles que deben purificar su corazón para recibir al Salvador. La luz de esta vela refleja la esperanza de la salvación que traerá el nacimiento de Cristo. Segunda vela 7 de diciembre : También es morada y continúa con el mismo tono de reflexión , pero haciendo énfasis en la paz , puesto que durante la segunda semana de adviento, se invita a los creyentes a reflexionar sobre la paz que Cristo traerá al mundo. Es un tiempo para la reconciliación personal y comunitaria, buscando la armonía con Dios y los demás.

: También es y continúa con el mismo tono de , pero haciendo énfasis en la , puesto que durante la segunda semana de adviento, se invita a los creyentes a reflexionar sobre la paz que Cristo traerá al mundo. Es un tiempo para la y comunitaria, buscando la armonía con Dios y los demás. Tercera vela 14 de diciembre: Tradicionalmente es color rosa y se enciende en el tercer domingo, conocido como el Gaudete , o " domingo de la alegría ". Su color simboliza el gozo y la alegría , ya que la llegada de la Navidad se acerca y con ella la esperanza de la redención. Esta vela invita a los creyentes a experimentar la alegría de saber que Cristo está próximo a nacer.

Tradicionalmente es y se enciende en el tercer domingo, conocido como el , o " ". Su color simboliza el gozo y la , ya que la llegada de la se acerca y con ella la esperanza de la redención. Esta vela invita a los creyentes a experimentar la alegría de saber que Cristo está próximo a nacer. Cuarta vela 21 de diciembre: La última vela es morada, para representar el amor y reflexionar sobre el amor de Dios hacia la humanidad. La luz de esta vela recuerda que el amor divino es la fuerza que impulsa la salvación, y los fieles son llamados a reflejar este amor en sus vidas cotidianas.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs