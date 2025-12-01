Más Información

Corona de Adviento 2025: ¿cuándo se enciende la segunda vela y qué color toca?

Diciembre 2025: los mejores memes para dar la bienvenida al último mes del año

Luna Fría 2025: ¿por qué recibe este nombre la última luna llena del año?

Vacaciones de invierno 2025: ¿cuándo inician y cuánto durarán? Esto dice la SEP

Cyber Monday 2025: qué es, a qué hora empieza y cómo aprovecharlo para comprar de forma inteligente

La es uno de los símbolos más característicos y especiales en las tradiciones católicas y cristianas para millones de personas, su presencia anuncia el inicio de las fechas navideñas.

De acuerdo con National Geographic, el adviento marca el inicio del año litúrgico y se celebra durante las cuatro semanas antes del 25 de noviembre, cada uno de esos cuatro domingos se dedica a una virtud cristiana muy específica: la esperanza, la paz, el gozo y finalmente, el amor.

¿Cuándo se enciende la segunda vela y que color toca?

La primera vela se encendió el pasado 30 de noviembre, representa la esperanza y sirve como reflejo de la salvación que traerá el nacimiento de Cristo, esta vela es morada.

La segunda vela será de nuevo de color morado, y continuará el tono de reflexión, sólo que ahora haciendo énfasis en la paz, se debe de encender el 7 de diciembre y sirve como tiempo para reconciliarte personalmente, buscando la armonía con dios y los demás.

Las siguientes dos velas se encienden el 14 y 21 de diciembre, una de color rosa y la otra morada, una invita a experimentar la alegría de saber que Cristo está pronto a nacer y la otra el amor que Dios tiene hacia la humanidad.

Corona de Adviento. Foto: Canva
Origen de esta tradición

De acuerdo con National Geographic, la tradición se popularizó con el pastor luterano alemán Johann Wichern en el siglo XIX, quien utilizaba una corona de velas para enseñarle a los niños el significado del adviento, desde ese momento, la corona es un símbolo de paz en medio del frío invierno.

Tres velas son moradas (simbolos de penitencia y preparación), y una de color rosa (simbolo de alegría del tercer domingo, también conocido como “Gaudete”, que signfica ‘alegraos’ en latín por la llegada dle nacimiento de Jesús).

La corona de Adviento es un símbolo representativo de la época navideña. Foto: Canva
