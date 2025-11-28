Conoce los electrodomésticos que debes desconectar al salir de tu casa

Más Información
Black Friday 2025: así puedes verificar si un sitio es seguro para comprar en línea y evitar caer en estafas
Si te vas de viaje o pasarás una temporada fuera de su hogar, es mejor que desconecte los electrodomésticos para evitar que, por una sobrecarga de energía, se forme un corto e incluso un incendio.
Cuando se deja la casa sola, esta puede quedar expuesta a peligros como robos, cortocircuitos y fugas de gas. Si no hay supervisión, es mejor asegurar la vivienda antes de salir.
Los electrodomésticos que debería desconectar
Uno de los electrodomésticos de mayor riesgo es la nevera; sin embargo, si se desconecta podría echar a perder los alimentos.
La recomendación es dejarla conectada, pero sin interferencia de otros cables y utilizando su puerto original en una toma en buen estado. Según La Razón, estos son algunos de los electrodomésticos que debe desconectar:
- Cargadores de celulares, computadores o dispositivos como relojes inteligentes: Aunque no representan un riesgo grande, desconectarlos puede ahorrar energía.
- Router, televisores, computadores y asistentes virtuales: Desconectarlos disminuye el riesgo de incendios por subidas de tensión.
- Microondas, hornos, calefactores y acondicionadores de aire: Especialmente si comparten toma de corriente, es necesario dejarlos separados.
- Lavadora, lavavajillas y secadora: Deben dejarse desconectados y sin nada dentro para evitar malos olores
¿Cómo proteger su hogar mientras usted no esté?
Según el portal Portero Seguro, es necesario revisar cada cerradura antes de salir, así como ventanas, balcones y puntos vulnerables para asegurar que nadie pueda ingresar a su hogar en su ausencia. Estos son algunos consejos:
- Evite que su hogar muestre señales de ausencia; solicite a un vecino o familiar que esté pendiente de su vivienda.
- Deje las persianas semiabiertas; esto da la sensación de que hay alguien en casa.
- Guarde los objetos de mayor valor en lugares ocultos; no los deje a la vista desde las ventanas.
- Notifique a los vigilantes o administradores del edificio para que refuercen la seguridad del hogar durante su ausencia.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)advierte que algunos electrodomésticos incluso gastan energía, aunque no estén en uso; por eso indica que desconectarlos, además de reducir el riesgo de incidentes, representa un ahorro económico importante.
