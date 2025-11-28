Más Información

Stranger Things 5: ¿cuándo se estrena el volumen 2 en Netflix? Conoce aquí la fecha exacta

Black Friday 2025: así puedes verificar si un sitio es seguro para comprar en línea y evitar caer en estafas

Conoce los electrodomésticos que debes desconectar al salir de tu casa

Muere Conrado Osorio: esta fue la última publicación del actor en Instagram

Día de no comprar nada: ¿qué es y por qué se celebra hoy, 28 de noviembre?

Si te vas de viaje o pasarás una temporada fuera de su hogar, es mejor que desconecte los para evitar que, por una sobrecarga de energía, se forme un corto e incluso un incendio.

Cuando se deja la casa sola, esta puede quedar expuesta a peligros como robos, cortocircuitos y fugas de gas. Si no hay supervisión, es mejor asegurar la vivienda antes de salir.

Los electrodomésticos que debería desconectar

Uno de los electrodomésticos de mayor riesgo es la nevera; sin embargo, si se desconecta podría echar a perder los alimentos.

La recomendación es dejarla conectada, pero sin interferencia de otros cables y utilizando su puerto original en una toma en buen estado. Según La Razón, estos son algunos de los electrodomésticos que debe desconectar:

  1. Cargadores de celulares, computadores o dispositivos como relojes inteligentes: Aunque no representan un riesgo grande, desconectarlos puede ahorrar energía.
  2. Router, televisores, computadores y asistentes virtuales: Desconectarlos disminuye el riesgo de incendios por subidas de tensión.
  3. Microondas, hornos, calefactores y acondicionadores de aire: Especialmente si comparten toma de corriente, es necesario dejarlos separados.
  4. Lavadora, lavavajillas y secadora: Deben dejarse desconectados y sin nada dentro para evitar malos olores
Desconectar dispositivos antes de dormir puede prevenir accidentes. Imagen: Unsplash
¿Cómo proteger su hogar mientras usted no esté?

Según el portal Portero Seguro, es necesario revisar cada cerradura antes de salir, así como ventanas, balcones y puntos vulnerables para asegurar que nadie pueda ingresar a su hogar en su ausencia. Estos son algunos consejos:

  • Evite que su hogar muestre señales de ausencia; solicite a un vecino o familiar que esté pendiente de su vivienda.
  • Deje las persianas semiabiertas; esto da la sensación de que hay alguien en casa.
  • Guarde los objetos de mayor valor en lugares ocultos; no los deje a la vista desde las ventanas.
  • Notifique a los vigilantes o administradores del edificio para que refuercen la seguridad del hogar durante su ausencia.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)advierte que algunos electrodomésticos incluso gastan energía, aunque no estén en uso; por eso indica que desconectarlos, además de reducir el riesgo de incidentes, representa un ahorro económico importante.

