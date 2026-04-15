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Conoce la mezcla casera para eliminar las manchas de tu sillón; remueve la suciedad en pocos minutos
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Mantener los muebles limpios puede ser un reto, especialmente si se trata de aquellos que la familia utiliza diariamente como sillas y sillones, provocando que la tapicería se dañe o se manche, ya sea por acumulación de polvo, restos de comida, grasa y líquidos.
Afortunadamente, existe una mezcla casera para eliminar las manchas de los sillones que puede ayudarte a remover la suciedad de forma rápida y económica, que además es poco abrasiva para los materiales. Si buscas cómo quitar manchas del sillón, a continuación te explicamos en qué consiste este método efectivo que puedes aplicar en casa.
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Mezcla casera para limpiar sillones
Para preparar esta mezcla casera para limpiar sillones, solo necesitas los siguientesingredientes:
Ingredientes:
- 1 taza de agua tibia
- 1/2 taza de vinagre blanco
- 1 cucharada de bicarbonato de sodio
- Unas gotas de jabón líquido
Modo de uso:
- Mezcla todos los ingredientes en un recipiente hasta integrarlos bien.
- Aplica la solución sobre la zona manchada con ayuda de un paño limpio o atomizador.
- Frota suavemente en movimientos circulares.
- Retira el exceso con un trapo húmedo.
- Deja secar al aire libre o utiliza un ventilador.
Esta combinación funciona porque el vinagre ayuda a desinfectar, el bicarbonato elimina olores y el jabón remueve la grasa.
¿Cada cuánto limpiar tu sillón?
Se recomienda realizar una limpieza superficial cada semana, aspirando el polvo y retirando residuos. En cuanto a una limpieza profunda con la mezcla casera para limpiar sillones, puedes aplicarla una vez al mes o cuando detectes manchas visibles.
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