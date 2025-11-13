Con este truco podrás tener tu ropa más limpia y suave; conoce cómo obtener el resultado

Uno de los trucos para que tu ropa quede más limpia , esponjosa y escurrida, es con un objeto que muy pocas personas podrían imaginar: una pelota de tenis.

Sí, leíste bien, este pequeño objeto ayudará a mejorar la calidad de lavado en tu ropa, especialmente edredones, chaquetas y almohadas, lo mejor es que sin gastar más detergente o energía.

¿Cómo ayudará la pelota de tenis?

La estructura flexible y rugosa de la pelota ayuda a “airear” el interior del tambor, al separar las prendas entre sí, evitará que queden apelmazadas, lo que mejorará la circulación del agua e incluso reducirá restos de jabón.

Lee tambiénCafetería de CDMX se disculpa tras incidente con adultos mayores: "el hecho no debió suceder"

El truco resulta muy útil en piezas voluminosas como edredones, anoraks, chaquetas acolchadas o almohadas. La pelotita impide que el relleno se acumule en bloques, manteniendo el volumen original y logrando un secado más homogéneo, además de reducir la sensación de humedad interna.

Con este truco podrás obtener tu ropa más suave y limpia; sólo necesitas una pelota de tenis Foto: Freepik

¿En qué casos no se recomienda?

Sin embargo, no aplica para cualquier tipo de ropa, debes de saber que los tejidos delicados,(seda, tul, cachemir, entre otras), pueden dañarse con el roce y los golpes de las pelotas.

Además, debes de evitar pelotas completamente nuevas (podrán desteñirse) o las que estén muy desgastadas ( podrían dejar restos de caucho o tejido), lo más adecuado son pelotas limpias, lavadas previamente, secas y sin olores.

Lee también Fechas de verificación vehicular 2025: consulta cuándo te toca según el color de tu engomado

Este truco es una alternativa ecológica y de bajo costo ante el aumento de productos específicos para dejar más suave la ropa después de lavar. Es simple, eficaz y con un objeto que puedes tener en casa.

Con este truco podrás obtener tu ropa más suave y limpia; sólo necesitas una pelota de tenis . Foto: Unsplash

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr