¿Cómo quitar las manchas de pasta dental de la ropa? Conoce el truco

Las manchas de pasta dental son un problema más común de lo que parece. Aparecen justo cuando más prisa tenemos o cuando menos lo esperamos y, en muchas ocasiones, arruinan momentáneamente la apariencia de nuestra ropa.

Aunque a simple vista puedan parecer inofensivas, estos residuos blancos pueden dejar marcas visibles si no se tratan adecuadamente. Además, algunas pastas dentales contienen agentes blanqueadores que complican mucho más su eliminación.

Especialistas en limpieza textil destacan que actuar rápido es clave para evitar daños permanentes en las fibras. Sin embargo, sabemos que no siempre se tiene ese lujo de tiempo para hacerlo en el momento. Por ello, aquí te contamos cómo eliminar las manchas de pasta de dientes de tu ropa.

Únicamente necesitarás la prenda afectada y tu detergente quitamanchas preferido. Foto: Freepik

¿Cómo eliminar las manchas de pasta dental de tu ropa?

De acuerdo con el blog de recomendaciones de Tide, estos son los pasos a seguir:

Paso 1: Elimina el exceso

Enjuaga la prenda con agua fría para diluir la mancha.

Paso 2: Trata la mancha

Vierte tu producto quitamanchas preferido directamente sobre la mancha de pasta de dientes. Asegúrate de que quede cubierta completamente y déjalo actuar durante 5 minutos.

Paso 3: Prepara tu lavadora

Prepara como normalmente lo harías tu carga de la lavadora.

A veces la ropa sale con manchas blancas. Foto: Freepik

Paso 4: Lava la prenda

Sin enjuagar el detergente, coloca la prenda en la lavadora con otras prendas. Dejar el detergente en la mancha le dará a tu lavado un mayor poder de limpieza.

Paso 5: Retira la prenda y revisa

Al finalizar el ciclo, retira las prendas de la lavadora inmediatamente.

Si la mancha no desapareció con el lavado, repite los pasos anteriores antes de colocarla en la secadora.

TIP: Siempre revisa las prendas que quieres desmanchar y aplica las medidas o remedios necesarios antes de meterlas a la secadora, ya que la secadora fijará la mancha.

