¿Cómo mantener limpias las tuberías de las coladeras en casa? Conoce el truco eficaz

El vinagre blanco se ha popularizado como un método sencillo y natural para mantener las tuberías limpias y libres de residuos.

Expertos en fontanería y mantenimiento doméstico aseguran que puede ser útil para prevenir obstrucciones leves y eliminar los malos olores que se suelen generar en fregaderos, lavabos y duchas.

De acuerdo con la revista británica Homes & Gardens, el vinagre actúa como limpiador natural capaz de neutralizar olores y evita la acumulación de restos orgánicos en las tuberías.

Lee también¿Refrigerador con mal olor? Descubre cómo eliminarlo con estos sencillos pasos

Recomendaciones caseras para el mantenimiento preventivo

La primera recomendación es de Aaron Adams, fontanero y director ejecutivo de Aaron Services, él recomienda verter medio vaso de vinagre y medio vaso de agua en el desagüé, dejar reposar la mezcla durante unas horas sin usar el fregadero y repetir varias veces al mes el proceso para mantener las tuberías en buen estado.

La segunda recomendación consiste en combinar vinagre con bicarbonato de sodio. Bailey Carson, jefa de limpieza de la aplicación de servicios domésticos Handy, explicó en Insider que esa mezcla “es una forma segura y efectiva de desatascar fregaderos con restos de grasa o jabón”. Primero debemos verter agua hirviendo por el desaguë, añadir mezcla de vinagre y bicarbonato, por último agregar más agua. Esta mezcla hará que el agua derrita la grasa y afloje los residuos antes de que actúe la mezcla efervescente.

Sin embargo, prevenir problemas será mucho más sencillo, no tires restos de comida, aceite o café, limpia los filtros con regularidad y retira restos de cabello o jabón de los desagües del baño.

Lee también ¿Dónde colocar los caracoles que se encuentran en tu jardín?

Fregadero | Fuente: Canva

No sustituye a un desatascador

Aunque las recomendaciones de arriba son útiles para el mantenimiento preventivo, los expertos advierten que el vinagre no sirve para eliminar bloques importantes.

“Es poco probable que ayude a destapar una tubería obstruida”, señaló Adams.

En la misma línea, Jim Parker, propietario de Jim’s Plumbing Now, indicó que el vinagre puede reducir pequeñas acumulaciones de grasa o jabón, pero no reemplaza la intervención de un fontanero cuando existe una obstrucción seria.

Lee también Día Mundial del Dolor: perspectiva de género, una mirada necesaria en padecimientos crónicos

¿Sabes cuántos gérmenes y bacterias se esconden en el fregadero?

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa