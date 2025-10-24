¿Cómo limpiar el polvo y suciedad de los ventiladores? Sigue esta técnica

Durante la época de calor y de altas temperaturas es normal que mantengamos los ventiladores encendidos por un largo periodo de tiempo, lo que provoca que el aparato se llene de suciedad y polvo presente en el entorno.

Limpiar este aparato electrodoméstico puede volverse una tarea tediosa para muchas personas, pues para una rutina de limpieza eficaz se necesita desarmar por completo el ventilador. No obstante, existe un método casero para eliminar el polvo, las pelusas y motas de mugre más rápido y efectivo.

Con el paso del tiempo esto podría representar un verdadero conflicto, afectando el funcionamiento del ventilador y perjudicando su rendimiento. En general, se recomienda limpiar este electrodoméstico cada tres semanas si se usa con frecuencia, y hacer una limpieza profunda una vez cada dos meses. Esto mejorará la calidad del aire y disminuirá el consumo energético.

Imagen: Unsplash

Técnica sencilla para limpiar el ventilador

Este método se popularizó en distintas plataformas digitales por su efectividad y rapidez. El método de la bolsa plástica y el jabón. Sigue estos pasos:

Prepara la solución: en una botella con atomizador, mezcla agua tibia, jabón líquido para trastes, pasta de dientes y vinagre blanco.

en una botella con atomizador, mezcla agua tibia, jabón líquido para trastes, pasta de dientes y vinagre blanco. Cubre y rocía: coloca una bolsa de plástico o una funda de almohada grande sobre el cabezal del ventilador, asegurándose de que cubra completamente las aspas. Luego, rocía la solución de limpieza a través de las rendijas de la rejilla trasera, evitando el área del motor.

coloca una bolsa de plástico o una funda de almohada grande sobre el cabezal del ventilador, asegurándose de que cubra completamente las aspas. Luego, rocía la solución de limpieza a través de las rendijas de la rejilla trasera, evitando el área del motor. Enciende el ventilador: con la bolsa o funda puesta bien cerrada en la parte inferior, enciende el aparato durante tres minutos a baja velocidad. La fuerza del aire atrapará las gotas de líquido y el polvo dentro de la bolsa.

con la bolsa o funda puesta bien cerrada en la parte inferior, enciende el aparato durante tres minutos a baja velocidad. La fuerza del aire atrapará las gotas de líquido y el polvo dentro de la bolsa. Termina de limpiar: pasado el tiempo, apágalo y retira la bolsa. Usa un paño de microfibra húmeda para limpiar los restos de suciedad de la superficie exterior.

El ventilador es una buen aliado para las temporadas de calor extremo, si no se limpia constantemente puede dejar de funcionar. Foto: Canva

¿Cómo limpiar profundamente el ventilador?

Si deseas más que una limpieza superficial y rápida, el portal web "Industrias Man" recomienda el siguiente método:

Desarma el ventilador: retira la rejilla o carcasa protectora. En algunos modelos basta con presionar o girar, en otros necesitarás un destornillador.

retira la rejilla o carcasa protectora. En algunos modelos basta con presionar o girar, en otros necesitarás un destornillador. Usa un paño húmedo con jabón neutro: limpia la unidad con un trapo ligeramente húmedo. Utiliza jabón neutro para cuidar los acabados del ventilador y evitar daños.

limpia la unidad con un trapo ligeramente húmedo. Utiliza jabón neutro para cuidar los acabados del ventilador y evitar daños. Elimina el polvo interno: usa una brocha o cepillo pequeño para retirar el polvo del motor y zonas internas. Puedes usar una aspiradora para mejorar el resultado.

usa una brocha o cepillo pequeño para retirar el polvo del motor y zonas internas. Puedes usar una aspiradora para mejorar el resultado. Seca completamente: antes de volver a armar, asegúrate de que todas las piezas estén secas por completo.

Otras recomendaciones clave para cuidar tu ventilador

No agregues aceite al motor: algunos ventiladores cuentan con un sistema de lubricación permanente, por lo que no es necesario ni recomendable aplicar aceite u otros lubricantes.

algunos ventiladores cuentan con un sistema de lubricación permanente, por lo que no es necesario ni recomendable aplicar aceite u otros lubricantes. Evita el uso de solventes agresivos: no uses productos ni sustancias químicas como alcohol, gasolina o aerosoles, ya que pueden deteriorar las partes plásticas o metálicas del ventilador.

no uses productos ni sustancias químicas como alcohol, gasolina o aerosoles, ya que pueden deteriorar las partes plásticas o metálicas del ventilador. Coloca el aparato en un buen sitio: aleja el ventilador de fuentes de polvo y grasa, como la cocina. Puedes usar fundas o cubiertas para protegerlo del polvo.

