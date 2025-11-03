¿Cómo limpiar chamarras de piel y cuero sintético?

Para aquellos que les gusta estar a la moda y lucir bien con una chaqueta de piel o de cuero sintético, siempre surge la pregunta sobre cómo deben de limpiarse o lavarse. Las chamarras de cuero son una prenda básica a la hora de salir, por lo que mantenerlas en buen estado y oliendo bien es esencial.

Paso a paso para limpiar chamarras de piel

De acuerdo con el sitio especializado "CasaPiel", las prendas de piel no se deben lavar como si fuera ropa textil común, ya que el cuero y la piel al entrar en contacto con el agua puede sufrir daños irreversibles. Al mojarse, la tela puede encogerse, decolorarse o ponerse rígida.

Por esto, las prendas de piel solo se limpian de manera superficial con una esponja suave o una franela húmeda. Asimismo, antes de realizar algún proceso de limpieza, asegúrate de leer bien la etiqueta de la chamarra, en la que se especifican los cuidados especiales.

La chamarra de cuero no se debe meter en la lavadora / Foto: Pexels

Según el sitio "Zoco Cuero", la manera más sencilla y eficaz de limpiar una chamarra de piel o cuero sintético es con agua y jabón. Para ello necesitas agua tibia, jabón suave para ropa o jabón neutro, un paño suave o esponja, así como con una crema protectora para cuero, y una toalla seca.

Antes de iniciar con el proceso de limpieza, vacía los bolsillos y cierra todas las cremalleras y botones. Posteriormente agita la chaqueta suavemente para quitar cualquier mota de polvo o suciedad acumulada. Finalmente, prueba el jabón en una pequeña área de la prenda para asegurarte de que sea seguro.

Una vez que cumplas con las indicaciones anteriores, sigue estos pasos para limpiarla:

En un recipiente, mezcla una pequeña cantidad de jabón suave para ropa o jabón neutro con agua tibia.

con Humedece un paño suave o esponja en la solución de jabón y frota suavemente el material.

el material. Limpia la chamarra con un paño o esponja húmeda y limpia para quitar cualquier residuo de jabón. Puedes enjuagar la toalla varias veces y repetir el proceso.

Puedes enjuagar la toalla varias veces y repetir el proceso. Pasa un paño seco para retirar el exceso de agua y deja que la chaqueta se seque al aire y aplica una pequeña cantidad de crema protectora para que la prenda se mantenga hidratada y protegida. Si no consigues esta opción, también puedes optar por aceite de oliva.

Recuerda no sumergir la prenda en agua, ya que la tela podrías estropearse. Foto: Canva

Consejos para cuidar tu chamarra de piel

La clave para alargar la vida de las prendas de cuero o piel sintética, está en el cuidado diario, a través de acciones constantes. Estas son algunas recomendaciones para el cuidado de tu chamarra:

Evita mojarla , el agua daña por completo la tela.

, el agua daña por completo la tela. A la hora de guardarla, tenla siempre colgada y extendida en un espacio fresco.

y en un Aleja la prenda de los insecticidas o perfumes penetrantes, porque la piel absorberá las toxinas y le provocará mal olor .

. Manténla lejos del sol para que con el tiempo no vaya perdiendo color.

