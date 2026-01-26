¿Cómo lavar camisetas y blusas con estampado o pedrería?; sigue el paso a paso

Más Información
En muchas ocasiones, lavar las camisetas estampadas y las blusas con lentejuelas o pedrería resulta en un reto imposible, pues, con el tiempo, el uso excesivo de la lavadora puede provocar que el dibujo del estampado se agriete y las piedras que adornan la blusa se desprendan.
Por ello, para alargar la vida útil de estas prendas de ropa y lucir siempre un outfit perfecto y con estilo, se requieren cuidados especiales que van mucho más allá del proceso de lavado. La mejor opción es lavarlas a mano o en ciclos muy delicados.
¿Cómo lavar las camisetas estampadas?
Para lavar este tipo de camisetas y que duren mucho más tiempo, el portal web Estampados Diviex y la página digital Bordariz comparten las siguientes recomendaciones:
- Da la vuelta a la camiseta: siempre da la vuelta a la camiseta, esto ayuda a proteger el dibujo. Este consejo también se puede aplicar a la hora de planchar la prenda, reduciendo el calor y la fricción directa con la tela.
- Cuida la temperatura y el calor: lava con agua fría o tibia, por debajo de los 30° centígrados. Si se añade demasiado calor, la tinta del dibujo irá desapareciendo poco a poco y el pegamento de las piedras se ablandará. Además, la imagen puede perder el brillo y deteriorarse hasta romperse en pequeños fragmentos.
- Usa bolsa de lavado: introduce la prenda en una bolsa de red para prendas delicadas. Esto es fundamental para evitar que
- Detergente suave: evita el uso de blanqueadores o detergentes agresivos. Utiliza preferentemente un detergente suave liquido.
- No frotes directamente el estampado: si lavas a mano, hazlo con movimientos suaves, buscando remover la suciedad.
¿Cómo secar y planchar este tipo de prendas de vestir?
Por otro lado, seca las camisas estampadas y las blusas con pedrería a media luz y al aire libre, no con la secadora, ya que el calor y el sol directo puede opacar los colores y debilitar el estampado, deteriorando los tejidos de las prendas. En el caso de las blusas con piedras, cuelga una toalla de forma horizontal sobre el tendedero y coloca la prenda encima.
Finalmente, para planchar estas prendas de vestir no lo hagas directamente sobre el estampado. Únicamente coloca un paño de algodón limpio sobre la imagen o zona decorada y plancha la prenda alrededor del gráfico. Para las blusas con pedrería, da vuelta a la prenda y plancha a baja o media temperatura, preferiblemente sin vapor. Evita movimientos bruscos y presiona suavemente durante 20 a 30 segundos.
