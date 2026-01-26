¿Cómo lavar camisetas y blusas con estampado o pedrería?; sigue el paso a paso

En muchas ocasiones, lavar las camisetas estampadas y las blusas con lentejuelas o pedrería resulta en un reto imposible, pues, con el tiempo, el uso excesivo de la lavadora puede provocar que el dibujo del estampado se agriete y las piedras que adornan la blusa se desprendan.

Por ello, para alargar la vida útil de estas prendas de ropa y lucir siempre un outfit perfecto y con estilo, se requieren cuidados especiales que van mucho más allá del proceso de lavado. La mejor opción es lavarlas a mano o en ciclos muy delicados.

Sigue estos consejos para cuidar tus camisetas estampadas. Foto: Archivo

¿Cómo lavar las camisetas estampadas?

Para lavar este tipo de camisetas y que duren mucho más tiempo, el portal web Estampados Diviex y la página digital Bordariz comparten las siguientes recomendaciones:

Da la vuelta a la camiseta : siempre da la vuelta a la camiseta, esto ayuda a proteger el dibujo. Este consejo también se puede aplicar a la hora de planchar la prenda, reduciendo el calor y la fricción directa con la tela.

: siempre da la vuelta a la camiseta, esto ayuda a proteger el dibujo. Este consejo también se puede aplicar a la hora de planchar la prenda, reduciendo el calor y la fricción directa con la tela. Cuida la temperatura y el calor : lava con agua fría o tibia, por debajo de los 30° centígrados. Si se añade demasiado calor, la tinta del dibujo irá desapareciendo poco a poco y el pegamento de las piedras se ablandará. Además, la imagen puede perder el brillo y deteriorarse hasta romperse en pequeños fragmentos.

: lava con agua fría o tibia, por debajo de los 30° centígrados. Si se añade demasiado calor, la tinta del dibujo irá desapareciendo poco a poco y el pegamento de las piedras se ablandará. Además, la imagen puede y hasta romperse en pequeños fragmentos. Usa bolsa de lavado: introduce la prenda en una bolsa de red para prendas delicadas. Esto es fundamental para evitar que

introduce la prenda en una bolsa de red para prendas delicadas. Esto es fundamental para evitar que Detergente suave: evita el uso de blanqueadores o detergentes agresivos. Utiliza preferentemente un detergente suave liquido.

evita el uso de blanqueadores o detergentes agresivos. Utiliza preferentemente un detergente suave liquido. No frotes directamente el estampado: si lavas a mano, hazlo con movimientos suaves, buscando remover la suciedad.

Alarga la vida de tus camisetas estampadas con estos consejos. Foto: Archivo

¿Cómo secar y planchar este tipo de prendas de vestir?

Por otro lado, seca las camisas estampadas y las blusas con pedrería a media luz y al aire libre, no con la secadora, ya que el calor y el sol directo puede opacar los colores y debilitar el estampado, deteriorando los tejidos de las prendas. En el caso de las blusas con piedras, cuelga una toalla de forma horizontal sobre el tendedero y coloca la prenda encima.

Finalmente, para planchar estas prendas de vestir no lo hagas directamente sobre el estampado. Únicamente coloca un paño de algodón limpio sobre la imagen o zona decorada y plancha la prenda alrededor del gráfico. Para las blusas con pedrería, da vuelta a la prenda y plancha a baja o media temperatura, preferiblemente sin vapor. Evita movimientos bruscos y presiona suavemente durante 20 a 30 segundos.

