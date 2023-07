¿Cómo es el restaurante de Samy Rivers, streamer mexicana que participó en La Velada del Año 3?

La streamer mexicana, Samy Rivers, ha sido tendencia en los últimos días, luego de su pelea contra la española Marina Rivers en "La Velada del Año 3", donde terminó perdiendo, causando polémica en redes sociales.

Fueron varios los comentarios de apoyo que recibió la mexicana tras el combate, al que los usuarios apodaron “La Robada del Año”, aunque reconoció que también hubo malas opiniones e incluso ataques xenófobos en el estadio de Madrid, España, donde se celebró el combate.

Sin embargo, la creadora de contenido no solo ha causado furor por la pelea en La Velada del Año 3 sino también por tener un restaurante de comida asiática.

¿Cómo es y dónde se ubica el restaurante de Samy Rivers?

MEIMEI es un establecimiento de comida asiática. Ubicado en Plaza Ellion local 49 en Monterrey, Nuevo León.

Por medio de un video, la influencer narró que desde antes de ser stramer “lo quería poner (el establecimiento), pero no había con qué... A mí me gusta mucho ese tipo de comida, pero en Monterrey realmente no hay un lugar bueno”.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Samy Rivers?

En el menú del restaurante se observan distintos platillos, los cuales cuentan con diferentes precios:

- Hungry (un platillo fuerte y un acompañamiento): 149 pesos.

- Very Hungry (dos platillos fuertes y dos acompañamientos): 199 pesos.

- Box (un platillo fuerte): 139 pesos.

- Box acompañamiento: 75 pesos.

En cuanto a bebidas, el establecimiento ofrece agua natural y refrescos por 15 pesos.

El restaurante de Samy Rivers abre todos los días en un horario de 12:00 a 10:00 horas.

¿Quién es Samy Rivers?

Su nombre real es Samantha Treviño Rivera y es una de las streamers mexicanas más populares de todo el Internet.

Nacida en Nuevo León y con 25 años se ha coronado en plataformas como Twitch, Instagram y YouTube, ésta última donde inició sus transmisiones en directo.

Su afición por Las Chivas de Guadalajara la llevó a convertirse en una de las presidentas de los clubes de futbol de la Kings League, torneo creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos.

Rivers es la presidenta de Pio FC, tras ser invitada por el exfutbolista del Barcelona y expareja de Shakira, Gerard Piqué, para participar en la liga, donde también están el Kun Agüero, entre otros.

En su cuenta de Twitch se describe como “gamer de closet (ya no tanto), cod warzone y otros juegos que no requieren talento”. En dicha plataforma cuenta con 4.3 millones de suscriptores. Mientras que en Instagram supera los 5.4 millones de seguidores y en YouTube los 2.69 millones.

