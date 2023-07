Marina Rivers explota tras críticas y memes por triunfo en La Velada del Año 3

Han pasado más de 48 horas desde que se dio por concluida La Velada del Año 3 y el evento pugilístico aún sigue generando polémica en redes sociales. Principalmente, por el veredicto del encuentro entre la española Marina Rivers y la mexicana Samy Rivers.

Tras un combate de infarto, se declaró ganadora a Marina Rivers. Sin embargo, el resultado dejó insatisfechos a los espectadores y es que acusaron de que se le arrebató el triunfo a la streamer mexicana.

Con una ola de memes y reacciones negativas, el espectáculo fue calificado como “La Robada del Año”. Ante ello, Marina decidió defenderse y pedir un alto a los ataques en internet.

Marina Rivers con su cinturón de campeonato. Foto: Instagram

¿Qué dijo Marina Rivers sobre triunfo en La Velada del Año 3?

La española no se quedó de brazos cruzados ante sus detractores. Por medio de su cuenta de Twitter envió un contundente mensaje con el objetivo de detener las críticas a su performance sobre el ring:

“Yo sabía que ganase o perdiese me iban a funar, pero yo fui, hice mi combate y gané, con mucho esfuerzo, ni he sobornado a nadie ni me merezco comentarios de “abracitos”, se lee en el tuit de poco más de 8 millones de vistas.

La influencer agregó que está harta de que no la dejen disfrutar los triunfos de su trayectoria. “Dejadme en paz, yo no he decidido nada, esto es el deporte”, escribió.

Foto: Twitter

En un segundo post, Marina defendió su participación en La Velada del Año 3 pese a las críticas:

“He decidido que no me vais a joder mi esfuerzo, mi trabajo de 4 meses y el combatazo que hice, gané por mucho que os duela, y estoy profundamente decepcionada con todos los streamers alimentando hate, yo me lo he currado y no tengo la culpa de que no ganara tu amiga, superadlo, ya pasó”.

Foto: Twitter

Ante los mensajes, la mexicana Samy Riveras "Rivers" no dudó en responder a lo polémico que resultó el combate dentro y fuera del cuadrilátero.

Samy Rivers responde a Marina Rivers ante polémico combate en La Velada del Año 3

La streamer mexicana Samantha Treviño Rivera expuso los tratos que recibió en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, España, lugar en el que se llevó a cabo el espectáculo deportivo.

Samy Rivers en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid. Foto: Instagram @samyrivera

En un tuit relató “Me abuchearon en el estadio, me dijeron cosas xenófobas horribles, llevo recibiendo mensajes de odio desde hace días, se metieron hasta con mi familia y yo no he dicho nada”.

Asimismo, aclaró a sus seguidores que ninguna de las dos influencers debería ser blanco de hate en internet.

“La gente es una mier**, pero es una mier** para todos. Para parar esto, practiquen lo que predican. Tú no tienes la culpa @_riverss__ (Marina), pero tampoco yo. Disfruta tu victoria que ambas sabemos todo el esfuerzo y dedicación que esto toma y lo hiciste increíble”.

Foto: Twitter

