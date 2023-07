Con memes defienden a Rivers y califican combate como “La Robada del Año”

La Velada del Año 3 de Ibai Llanos ha sido todo un acontecimiento y no sólo para el mundo del streaming. Lo que no tiene tan felices a los espectadores fue el combate entre Rivers y La Rivers, en redes sociales incluso ha surgido el hashtag “La Robada del Año”.

Ello, luego de que el jurado decidió darle el triunfo a la española Mariana Rivers, también conocida como La Rivers, pese a que la mexicana habría dado un mejor combate.

Con memes y reacciones en Twitter, los internautas han manifestado su descontento e incluso señalaron que la propuesta de la española durante el combate fue dar abrazos y tacharon de fraude el combate.

Para mi para mi Rivers gano ok? Para mi Samy 🐤🐤es la mejor hasta este video lo comprueba la otra la abrazaba cuando ya Rivers le conectaba re bien los golpes

En fin

La robada del año pic.twitter.com/vfGveIk3Bo — Ivettete🥜 (@ivette_remigio) July 1, 2023

Para Rivers tampoco pasó desapercibido el resultado y en su cuenta de Twitter dijo que éste le había dejado una sensación agridulce y no le permitió celebrar del todo su segundo triunfo.

“Sentimiento agridulce porque no estoy de acuerdo con el resultado de la primera pelea y eso mismo no me dejó festejar bien el segundo triunfo. Pero hoy hicimos historia, hicimos 2 peleas en una misma noche. Hoy se vieron tantos meses de esfuerzo, dedicación, disciplina y sacrificios”, se lee.

La mexicana también aprovechó para agradecer los mensajes y videos del público: “espero que hayan disfrutado las peleas. Ha sido una experiencia inolvidable”.

sentimiento agridulce porque no estoy de acuerdo con el resultado de la primera pelea y eso mismo no me dejó festejar bien el segundo triunfo. Pero hoy hicimos historia, hicimos 2 peleas en una misma noche. Hoy se vieron tantos meses de esfuerzo, dedicacion, disciplina y… pic.twitter.com/9nsLOWtzBy — rivers (@samyriveratv) July 2, 2023

Los mejores memes sobre el combate de Rivers vs La Rivers

En redes sociales los usuarios se pudieron creativos y bajo la consigna “La Robada del Año” trajeron a colación incluso el descubrimiento de América.

Algunos streamers también dieron su opinión respecto al combate que se ha convertido en uno de los episodios más polémicos de La Velada del Año 3.

Yo con todo lo q paso en la robada del año 3: pic.twitter.com/eIbJywvJFP — izzy 🍄 | UIEUD !¡ (@isinottfound) July 2, 2023

Es un chiste ya la ROBADA DEL AÑO 🤣 pic.twitter.com/3So6Vq5fES — ALifeMagic7u7 (@ALifeMagic7u7) July 1, 2023

Pibez,esta fui yo al ver la robada del año pic.twitter.com/uG2XgPOGie — valtinesw (@schainzsb) July 3, 2023

La robada del año, todos sabemos quien gano pic.twitter.com/es5sjgFhAL — Damian Moraila (@xLonerBoyx) July 1, 2023





