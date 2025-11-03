¿Cómo alejar a las hormigas de tu cocina? Conoce el método eficaz

Las hormigas en la cocina son una molestia habitual. Aunque existen productos químicos para eliminarlas, muchas personas buscan opciones más seguras para evitar riesgos en el hogar.

Una de las más efectivas es el uso de cáscaras de naranja, cuyo aroma cítrico intenso resulta insoportable para estos insectos. Además de ser un repelente natural, no representa peligro para niños ni mascotas.

El procedimiento es simple y puede aplicarse en cualquier rincón de la cocina donde aparezcan hormigas.

Estos remedios caseros para terminar con las hormigas son fáciles y efectivos. Foto: Pixabay

Cómo usar cáscaras de naranja para repeler hormigas

Corte las cáscaras en trozos pequeños: use las cáscaras frescas y cortelas en pedacitos. Ubíquelas en los puntos clave: distribuya los trozos cerca de grietas, en los bordes de la mesada, alrededor de la alacena y en las ventanas o puertas por donde suelen entrar las hormigas. Sume ralladura para potenciar el efecto: si desea que el aroma sea aún más fuerte, ralle un poco de la cáscara y esparza la ralladura en las zonas más problemáticas. Renueve cada 1 o 2 días: para que el olor siga siendo intenso y efectivo, cambie las cáscaras regularmente.

Aunque las cáscaras ayudan a mantenerlas lejos, la limpieza del área sigue siendo clave. Es fundamental no dejar restos de comida ni migas sobre las superficies.

Rallar la cáscara intensifica el aroma y aumenta la duración del efecto repelente. Foto: EL TIEMPO

Otra manera de alejar a las hormigas sin usar productos químicos

Otra alternativa sencilla y práctica consiste en usar jabón de tocador. No requiere mezclas ni ingredientes adicionales, y ofrece resultados similares sin ensuciar ni emitir sustancias tóxicas.

Ralle o corte en trozos pequeños un jabón de tocador común. Puede ser nuevo o restos que tengas en casa. Coloque los pedacitos en las zonas donde suelen aparecer las hormigas, como grietas de paredes o pisos, alacenas, marcos de puertas y ventanas, o rincones del baño o lavadero. Reemplace los restos de jabón cada cierto tiempo, ya que con la humedad y el uso pierden su aroma.

Este método, además de efectivo, es seguro para los habitantes del hogar. Su aplicación constante evita que las hormigas vuelvan a instalarse en los espacios donde se preparan los alimentos.

El jabón de tocador desprende un olor que las hormigas también evitan de forma natural. Foto: EL TIEMPO

