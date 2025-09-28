Chumel Torres y Adrián Marcelo tunden a Adán Augusto por bajo pago de impuestos

En las últimas semanas, el senador de Morena Adán Augusto López Hernández, volvió a dar de que hablar en redes sociales, luego de que se diera a conocer que en los últimos años recibió millones de pesos que no se incluyeron en su declaración patrimonial de años anteriores.

De acuerdo con la Unidad de Investigación de N+ Focus, el exsecretario de Gobernación en la administración de Andrés Manual López Obrador, recibió 79 millones de pesos de empresas privadas beneficiados con recursos públicos y al menos una de ellas señalada por el SAT como "empresa fantasma".

Según con documentos oficiales, dichos recursos, recibidos bajo el concepto de "servicios profesionales", fueron omitidos de sus declaraciones patrimoniales en el año 2023 y 2024. Este señalamiento fue negado por López Hernández, argumentando que se trataba de un "ataque de la derecha conservadora".

Foto: Francisco José Rodríguez / EL UNIVERSAL

Ante ello, el pasado viernes 26 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el senador debe aclarar el motivo por el cual no declaró los 79 millones de pesos que recibió. "Que aclare, que aclare el señor", señaló.

Luego de esta revelación, este domingo 28 de septiembre, el periódico Reforma publicó una nota en la informa que Adán Augusto pagó un Impuesto Sobre la Renta (ISR) de solo 2.4% cuando, de acuerdo con especialistas, debió haber pagado alrededor de 35%, es decir, alrededor de 26 millones de pesos.

¿Qué dijeron Chumel Torres y Adrián Marcelo sobre Adán Augusto?

Aunado a ello, el comunicador Chumel Torres lanzó un comentario irónico en contra del exgobernador de Tabasco a través de una publicación en redes sociales, en la que resalta la falta de justicia fiscal y el "trato privilegiado" al senador. El post ya cuenta con 71 mil visualizaciones y más de 2 mil reacciones.

Chumel Torres lanza comentario irónico en redes sociales a Adán Augusto. Foto: Captura de pantalla

"Este wey es tan intocable que si te lo acercas al oído suena Fuerte No Soy", escribió el presentador mexicano en la plataforma de 'X', haciendo referencia a la canción "Fuerte No Soy" del grupo de música norteña "Intocable".

Por su parte, el comediante Adrián Marcelo respondió a la publicación de Torres en la plataforma. "En qué cabeza cabe que este señor facturó 79 millones de pesos... ¡En un año!", escribió el regiomontano, sorprendido por la situación.

Ante el asombro del exparticipante de La Casa de los Famosos 2, Chumel Torres finalizó su intervención con un comentario con tono sarcástico que provocó las risas de los internautas en 'X'. "El señor es un trabajador incansable y un ahorrador cauto. Tu resentimiento se nota demasiado", escribió .

Adrián Marcelo reacciona a pagos millonarios recibidos por Adán Augusto. Foto: Captura de pantalla

