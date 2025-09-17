¡Chiles en nogada sin gastar una fortuna! Te compartimos 6 deliciosas opciones con descuento en CDMX

El chile en nogada, uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana, es imprescindible en las celebraciones patrias. En esta temporada, algunos de los restaurantes más reconocidos de la capital se suman a la tradición con recetas que van desde lo clásico hasta propuestas innovadoras, todas con descuentos exclusivos para socios de Club EL UNIVERSAL.

Al presentar tu membresía, obtendrás un descuento del 15% en los restaurantes que te presentamos a continuación.

Haz clic aquí para suscribirte:

Roldán 37

En pleno Centro Histórico, el chef Rómulo Mendoza encabeza este espacio gastronómico donde los sabores mexicanos se reinterpretan con creatividad. En la carta encontrarás cuatro diferentes versiones de chile en nogada: desde la receta tradicional hasta una exquisita novedad bañada en mole de mérate. Los precios van de $245 a $429.

Restaurante Roldán 37. Foto: Cortesía

Lee también Restaurantes y experiencias con descuentos

Los Almendros

Restaurante Los Almendros. | Foto: Facebook Los Almendros Sur

Con más de cinco décadas de historia, este restaurante especializado en cocina yucateca ofrece durante septiembre un chile en nogada que conserva la esencia del platillo, pero con un toque característico de la casa. Disponible por tiempo limitado, es en una parada obligada para quienes buscan tradición.

Da clic aquí para realizar tu reservación.

Nube 7

Restaurante Nube 7. | Foto: Facebook Nube 7

Ubicado dentro del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), Nube 7 conjuga el arte y la gastronomía en un ambiente único, rodeado de piedra volcánica y vegetación. Durante el mes patrio ofrece su versión del chile en nogada, disponible únicamente en esta temporada. Este espacio nos recuerda que “el arte también se sirve en un plato”.

Da clic aquí para realizar tu reservación.

La Bikina

Restaurante La Bikina. | Foto: Facebook La Bikina México

En el corazón de Polanco, en la calle Hegel esquina con Masaryk, La Bikina apuesta por una cocina mexicana contemporánea con platillos como tacos de rib eye, tuétanos ahumados y lechón al horno. Para septiembre, el protagonista es su chile en nogada hecho al momento, que logra un equilibrio entre sabores dulces y salados. Además, ofrecen buffet todos los días de 13 a 19 horas.

Da clic aquí para conocer más detalles de esta promoción.

Lee también 4 lugares para disfrutar de tacos deliciosos y gastar menos

Sala Gastronómica

Restaurante Sala Gastronómica. | Foto: Facebook Sala Gastronómica

Ubicada dentro del Museo Nacional de Antropología, esta sala combina historia, cultura y cocina mexicana. Al finalizar un recorrido por las civilizaciones prehispánicas, podrás degustar el chile en nogada tradicional o bien aventurarte con la versión hojaldrada.

Da clic aquí para realizar tu reservación.

Del Bosque Restaurante

Foto: sitio oficial Del Bosque Restaurante

Con una vista privilegiada al Bosque de Chapultepec, este restaurante ofrece un entorno relajado y natural para acompañar su propuesta culinaria. En esta temporada, la recomendación es el chile en nogada hojaldrado, que aporta una textura distinta al clásico platillo.

Da clic aquí para realizar tu reservación.

Lee también Vive una aventura submarina en el Acuario Inbursa; Club EL UNIVERSAL te invita

¿Cómo obtener descuentos con Club EL UNIVERSAL?

Ser parte de Club EL UNIVERSAL abre las puertas a una amplia gama de beneficios gastronómicos. Haz clic aquí para unirte y comenzar a acceder a estas promociones exclusivas mostrando tu tarjeta virtual en los restaurantes participantes. ¡Suscríbete hoy y deja que tu membresía se pague sola!

Consultar los términos y condiciones de cada descuento.