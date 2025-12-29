¡“Chicharrón” volvió a casa! Perrito rescatado tras volcadura de taxi se reúne con su familia

La mañana del 25 de diciembre, un accidente vial ocurrido en la Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, movilizó a cuerpos de emergencia de la Ciudad de México. Un taxi perdió el control, se impactó contra una estructura urbana y terminó volcado sobre la vialidad. El conductor de la unidad falleció en el lugar tras salir proyectado del vehículo.

Un perro fue rescatado con vida tras quedar atrapado en un taxi que volcó la mañana del 25 de diciembre sobre la Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial.

Dentro del automóvil viajaba un perrito llamado “Chicharrón”, quien quedó atrapado entre los restos del vehículo tras la volcadura del vehículo.

La escena fue atendida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron maniobras especializadas para liberarlo.

Lee también: Rescatan a perrito que quedó prensado en taxi que volcó en Calzada San Antonio Abad; conductor falleció

Gracias a la intervención de los rescatistas, el perrito rescatado logró salir con vida y fue puesto a salvo.

Un perro fue rescatado con vida tras quedar atrapado en un taxi que volcó la mañana del 25 de diciembre sobre la Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial.

“Chicharrón” vuelve con su familia tras el rescate

Luego de ser liberado, Chicharrón fue trasladado al Hospital Médico Veterinario de la Ciudad de México, donde recibió una primera valoración médica. Posteriormente, fue canalizado a un hospital veterinario que colabora con la Agencia de Atención Animal (AGATAN), con el objetivo de brindarle atención especializada y seguimiento a su estado de salud.

Lee también: ¡Final feliz! Adoptan a perrito que "robó" peluche en tienda de Yucatán

Ante ello, autoridades y rescatistas difundieron imágenes del canino en redes sociales para localizar a sus responsables. La estrategia dio resultados y permitió que su familia fuera identificada rápidamente.

Por medio de su cuenta de X, el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos CDMX, conocido como Jefe Vulcano, informó que el reencuentro se había concretado. En un video compartido, confirmó que el animal ya se encontraba nuevamente con su familia.

Este domingo “Chicharrón”se reunió con su familia. Nos compartieron que es un excelente compañero y que le encanta pasear en auto. Su estado de salud avanza satisfactoriamente. pic.twitter.com/3MzPrqJogE — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) December 29, 2025

De acuerdo con lo informado, los dueños señalaron que “Chicharrón” es un compañero habitual de viaje y que suele acompañarlos en trayectos en automóvil. Asimismo, se detalló que su estado de salud evoluciona de manera favorable, bajo supervisión veterinaria.

También te interesará:

Localizan sin vida a Nataly Monserrat: ¿quién era la familiar de la esposa de “El Capi” Pérez?

Los mejores consejos para mantener viva tu flor de Nochebuena después de Navidad

Attolini genera polémica por tuit inicial de “evento ferroviario”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv