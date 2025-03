Caso Teuchitlán; Luisito Comunica lanza dura crítica sobre el campo de exterminio en Rancho Izaguirre

A más de una semana que se dio a conocer el hallazgo de un campo de exterminio en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, han salido a la luz diversos detalles del hecho.

Desde apuntes de lecciones a sicarios del CJNG, en dicho municipio de Jalisco, hasta el nombre del dueño del rancho, son evidencias que dieron de qué hablar en redes sociales.

A todo ello, se suman la opinión de diversas personalidades del mundo del internet. Tal es el caso del influencer Luisito Comunica, quien lanzó una dura crítica sobre el caso que ha atemorizado a los usuarios.

Luisito Comunica lanza dura crítica sobre el campo de exterminio en Teuchitlán

Por medio de Instagram, el youtuber dio unas palabras sobre el tema que ha dado de qué hablar en redes sociales, asegurando que son cosas que ya no sorprenden, pues “tristemente la violencia en México la tenemos muy normalizada”.

“Desde que tengo memoria México es un país con muchísima violencia. A cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas cabezas humanas en la calle para esparcir miedo o que tu amigo el emprendedor tiene que pagar mensualmente muchísimo dinero a los malos para que no vayan a quemarle el negocio. Esto es algo que los mexicanos tristemente tenemos muy normalizado, al punto en que recientemente cuando se dio a conocer el horrible caso del supuesto campo de exterminio que fue encontrado en Jalisco, pocos realmente nos sorprendimos”, expresó.

Aunado a ello, consideró que el tema del campo de exterminio en el Rancho Izaguirre “es tan solo la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país”.

Asimismo, dio su opinión sobre el actuar de los presidentes en torno a la violencia del país. “No, es que todavía no hay información confirmada y es que eso seguramente es de los presidentes pasados y se puso a decir nombres de otros políticos y esto no es mi culpa y así se lavan las manos. Yo sé que por decir esto la mitad de los comentarios en este video van a ser: ‘¡Ay Luisito vendido, te está pagando de un partido político para que digas esto!’ Y es que no, tristemente son todos los presidentes que hemos tenido. Todos son la misma basura”.

Finalmente, lamentó: “Me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma”.

“Es desgarrador y duele pensar que estamos viviendo en un estado de repetición”, sentenció.

