Tunden a organizador de bodas que estafó a novia en Monterrey; protesta de la joven se volvió viral

No cabe duda de que las bodas son uno de los eventos más importantes de las parejas que deciden unir sus vidas ante familia y amigos en una ceremonia con gran significado espiritual y sentimental.

A pesar de que los preparativos para que ese gran día salga a la perfección, son sinónimo de estrés para muchas personas, contratar un wedding planner que organice el evento, ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, en redes sociales se está viralizando el caso de una novia en Monterrey que asegura haber sido estafada por su organizador de bodas.

Boda. Foto: Pexels

Tunden a organizador de bodas que estafó a novia en Monterrey

A raíz de un clip viral de una joven vestida de novia manifestándose en una de las avenidas más importantes de Monterrey, una nueva polémica se desató fuertemente en redes sociales.

Portando el vestido con el que su prometido la vería desfilando en el altar, una novia lanzó una épica advertencia a su organizador de bodas, supuestamente por estafarla con el dinero del salón de eventos donde se llevaría a cabo la fiesta.

Sosteniendo un letrero que decía: “Fernando, regrésame todo lo que di. Tienes hasta el 20 de marzo o subo tu foto”, rápidamente capturó la atención de quienes transitaban sobre Avenida de la Concordia en Apodaca, Nuevo León.

¡Novia en apuros! 👰‍♀️



A solo tres meses de su boda, una joven en Monterrey salió vestida de novia para denunciar a Fernando, el organizador de su evento, quien la estafó con más de 200 mil pesos, dejándola sin salón ni servicios contratados.



Tras múltiples intentos fallidos de… pic.twitter.com/9DnQOiyaFu — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 18, 2025

En el clip que circuló en redes sociales, la joven responde sobre el motivo de su letrero y explicó: “Mi organizador de bodas me robó, me caso en 3 meses y no tengo salón. Estoy esperando a ver si lo hacemos viral y se hace responsable. Lo que más me preocupa es que no tengo salón”.

Rápidamente algunos usuarios se dieron a la tarea de dar con la identidad de “Fernando”, sin tener éxito hasta el momento y asegurando que ahora solo queda esperar a la fecha límite que dio la novia para saber el desenlace de la historia.





