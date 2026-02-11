Carl’s Jr regalará hamburguesas el 14 de febrero; ¿cómo aplica la promoción?

El 14 de febrero tendrá algunas promociones, lanzamientos y dinámicas comerciales con motivo del Día del Amor y la Amistad, una fecha que cada año impulsa ventas en restaurantes y cadenas de comida rápida en México. En este contexto, Carl’s Jr. anunció una promoción que permitirá obtener una hamburguesa gratis bajo una mecánica específica en mostrador.

Carl’s Jr dará hamburguesas gratis el 14 de febrero. Foto: Carl's Jr

¿Cómo obtener una hamburguesa Famous Star con queso gratis el 14 de febrero?

La cadena Carl’s Jr. confirmó que el próximo 14 de febrero estará vigente la promoción “Burger de a beso”, dinámica con la que los clientes podrán recibir una Famous Star con queso gratis al cumplir con los requisitos establecidos.

Esta es la increíble promoción que tiene Carl’s Jr para San Valentín. Foto: Creada con IA

De acuerdo con lo informado por la empresa, las personas interesadas deberán acudir ese día a una sucursal participante de Carl’s Jr. en México y comprar un combo del menú. Al momento de realizar el pedido en caja, será necesario dar un beso a su acompañante frente al mostrador para activar la promoción.

Una vez realizada la acción, el cliente podrá recibir una Famous Star con queso sin costo adicional como parte del beneficio vinculado al Día de San Valentín.

La empresa señaló que la dinámica aplica únicamente durante el día señalado y está sujeta a disponibilidad en cada restaurante participante.

Restricciones de la promoción "Burger de a beso" en México

Como parte de las condiciones de la promoción “Burger de a beso”, Carl’s Jr. detalló las siguientes restricciones:

No aplica besar a colaboradores de Carl’s Jr.

Solo se otorgará una Famous Star con queso por cada combo comprado.

por cada combo comprado. No aplica en combos infantiles.

No es válida en conjunto con otras promociones u ofertas.

Válida únicamente en restaurantes participantes; no aplica en sucursales ubicadas en aeropuertos.

Promoción exclusiva para México.

